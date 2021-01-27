台南智慧有聲號誌 上半年再增4處

南市目前有12個路口設置智慧有聲號誌，視障團體體驗後的反應不錯。（記者劉婉君攝）

2021/01/27 05:30

現有12處 視障團體肯定成效

〔記者劉婉君／台南報導〕幫助視障者安心穿越馬路，南市去年於安平區永華路2段與建平路口、新營火車站前圓環等12處路口，設置新式智慧有聲號誌，經視障團體8個月來的體驗，反應相當不錯，今年將再於柳營奇美醫院、永康奇美醫學中心、安南醫院、郭綜合醫院等地路口新增4處，預計上半年完成。

南市交通局昨日宣導視障友善號誌，因視障者過馬路時，常因對路口狀況不清楚、不知道綠燈剩餘秒數，過馬路時往往不敢大步邁進，或是偏離斑馬線，新式智慧有聲號誌讓視障者透過手機APP的藍牙連結，走到路口時就能自動定位，語音播報路名、方向、紅綠燈剩餘秒數等資訊，並搭配鳥鳴聲、地面的導引標線、導盲磚等，大幅提升視障者穿越路口的安全性與便利性。

黃偉哲：經費許可將再增加

市長黃偉哲表示，不管是身障、視障、聽障等各種障別，市府團隊都必須充實相關友善設備或是推動政策，只要經費許可，希望今年除了既定的4座之外，可以繼續增加，未來也會一步一步充實各類障別的友善環境設施。

家屬：盼擴及全市推廣全國

視障者家屬、全國10大傑出愛心媽媽慈暉獎得主金筱真表示，無障礙的號誌及設施讓視障者不用靠別人就能走出家門，希望市府能夠持續，將新式智慧有聲號誌擴及全市、推廣到全國，嘉惠更多人。

昨天也有視障團體分享體驗心得表示，路口號誌有聲音提醒，可以知道穿越馬路的時間，地上的標線也幫助能夠筆直過馬路。

交通局指出，南市領有身心障礙手冊的視障者有5、6千人，目前智慧有聲號誌的設置地點以醫院、學校、重要交通節點為優先。

台南市長黃偉哲表示，今年將再增設4處新式智慧有聲號誌，讓視障者過馬路更安全。只要經費許可，可以繼續增加。（記者劉婉君攝）

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