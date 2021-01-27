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    《台南》媽祖允筊 善化慶安宮歲錢福袋照送

    因應疫情，善化慶安宮媽祖今年親自設計的歲錢福袋也走冷色調，預計大年初一限量發放。（記者萬于甄攝）

    因應疫情，善化慶安宮媽祖今年親自設計的歲錢福袋也走冷色調，預計大年初一限量發放。（記者萬于甄攝）

    2021/01/27 05:30

    〔記者萬于甄、王姝琇／善化報導〕市定古蹟善化慶安宮發放歲錢福袋邁入第10年，今年因應疫情關係，媽祖「親選」的福袋顏色都走冷色調，抽繩也罕見地使用黑色，雖少了幾分過年過節的喜慶，但福袋的每一個細節都是媽祖指定，也讓信眾相信領到福袋能夠福氣滿滿，會依往例在大年初一發送。

    疫情未趨緩 冷色調設計福袋

    善化慶安宮媽祖每年都會親自設計歲錢福袋，且每次配色都讓信眾眼睛為之一亮，儼然是神明界大設計師；因應牛年，廟方準備了8種不同的圖樣，有抽象的牛、有Q版可愛的牛，甚至有文字意象的牛，但最後只有一種圖案獲得媽祖3聖筊。

    慶安宮總幹事魏素珍說，媽祖彷彿感應到疫情仍未趨緩，因此今年福袋選色都是冷色調，以水藍色、銀白色作搭配，連抽繩的帶子也指定用黑色，袋底以雲海祥紋、盤長紋設計，除了有帶財象徵外，盤長紋是放大版的無限圖騰，相當搶眼。

    魏素珍表示，今年福袋圖騰設計、顏色擲筊較快，往年都要半小時以上，但此次媽祖選得很「迅速」，成品出爐後非常精緻漂亮，許多志工看到後直呼「真好看」，而福袋裡面放有10元硬幣的「歲錢」與平安符，今年製作數量與往年一樣是2200份。

    媽祖要求信眾領取要戴口罩

    善化慶安宮每年會在大年初一發送福袋，但今年因應疫情升溫，不少廟宇紛紛取消年節活動，讓廟方一度對福袋發放相當苦惱，最後經擲筊請示媽祖，媽祖則要求信徒一定要戴上口罩及排隊時保持社交距離，且只能排2行領取，預計農曆大年初一上午10點開始發放，讓民眾新的一年可一切順利。

    開運金紅包 台灣首廟天壇停發

    台灣首廟天壇（天公廟）發放百元開運金限量紅包已10餘年，今年因武漢肺炎疫情關係停辦。北區大觀音亭暨祀典興濟宮發放紅包也宣布停辦。

    大觀音亭「三千佛法會」和大年初9「齋天法會」、興濟宮新春期間「造橋過限」改運科儀及乞借「開運金」也停辦。

    大觀音亭興濟宮 可用網路點燈

    大觀音亭和祀典興濟宮保留「點燈祈福」服務，為避免人擠人困擾，今年與銀行合作，民眾只要到ATM操作就能有各項點燈服務。天公廟每年於廟埕搭建的平安橋暫定照舊，讓民眾到廟裡參香拜拜、過過平安，呼籲民眾全程配戴口罩；建議可多運用網路點燈服務。

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