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    龍崎納入西拉雅 風管處評估可行性

    龍崎的月世界納入西拉雅國家風景區內，正著手可行性評估。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎的月世界納入西拉雅國家風景區內，正著手可行性評估。（記者吳俊鋒攝）

    2021/01/25 05:30

    〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕龍崎牛埔的事業廢棄物掩埋場設置計畫，因有河川污染、斷層帶的疑慮，而遭到反對，市府正推動指定自然地景，全力守護珍貴的月世界場域，居民也爭取納入西拉雅國家風景區內，管理處著手可行性評估，提出初步建議方案，將交由中央展開法定評鑑程序。

    將提出初步建議案

    西拉雅風管處長許主龍表示，呼應地方民意，去年8月委請專業顧問公司進行可行性評估，歷經現場勘查與資料收集等作業後，有了初步分析、建議，預定本月27日在牛埔里活動中心召開說明會。

    許主龍強調，目前的評估，仍在技術分析階段，各資源條件中，以月世界景觀最為顯著，適合劃入國家風景區的範圍要再討論，包含環境、生態、動植物，還有土地產權等考量。

    目前西拉雅國家風景區的範圍，涵蓋嘉義2鄉以及台南14區，是否再納入龍崎，許主龍說，建議方案將提交中央評鑑，由專業委員進行審查，完成法定程序後，才能最終確認，估約1年的時間。

    再交中央法定評鑑

    對於龍崎劃入西拉雅國家風景區，前牛埔里長陳永和指出，2014年競選時，就已將其列為政見，希望透過觀光發展，阻止會破壞家園的掩埋場興建案，欣見相關單位終於有所行動。

    台南社大環境行動小組召集人黃煥彰也對於西拉雅風管處的具體作為樂觀其成，他仍全力爭取設立地質公園，以及自然保留區，各單位多管齊下，一起守護美麗的月世界。

    陳永和與黃煥彰都認為，現在最重要的是，經濟部必須先對龍崎工業區進行解編，恢復旱地、山坡地或農牧用地等，以利後續發展規劃，否則使用目的仍被綁死，到頭來恐白忙一場。

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