安定真護宮建醮 黃偉哲為王船開光

開光儀式中，成功國中以官將首的表演節目，帶動氣氛。（記者吳俊鋒攝）

2021/01/25 05:30

〔記者吳俊鋒／安定報導〕安定區蘇厝真護宮的建醮活動，每3年舉辦1次，是當地重要的宗教盛會，而辛丑科的王船祭典即將登場，市長黃偉哲昨為王船開光，並向主祀的五府千歲祈福，希望台灣能儘速遠離「武漢肺炎」的疫情威脅，大家攜手度過災厄。

3年1科為宗教百景之一

「安定真護宮王船祭」已被列為台南重要民俗文化資產，也是內政部評選的全國宗教百景之一，3年1科的建醮活動，頗負盛名。

擔任主獻官的黃偉哲，昨天偕同立委郭國文以及地方民代、真護宮建醮委員等，一起上香、參拜，並在鎮殿神物檜木王船的開光儀式中，為龍目點睛，也宣示系列廟會活動熱鬧登場。

黃偉哲表示，武漢肺炎讓大家過得很辛苦，希望透過王船祭，為國家、鄉親祈福，去除瘟疫，「北部要守住、南部則顧好」，全民合作，每個人都能健康又平安。

鎮殿王船開光後，由台南5所國中小帶來祈福戰鼓、官將首、廣東獅、舞龍隊、宋江陣等節目接力演出，為儀式炒熱氣氛。

廟方並配合政府防疫措施，活動登場前，先在現場發放紀念口罩，提供信眾們使用，並控管人流，避免過於群聚。

春節將辦發財金評筊賽

受武漢肺炎影響，安定蘇厝第一代天府真護宮配合建醮活動的全國廟會藝陣嘉年華會也縮小規模，但信眾熱情不減，王船添載登記相當踴躍，農曆春節期間還將舉辦「發財金評筊比賽」，首獎為5萬元。

3月16日舉辦豎燈篙

辛丑科的建醮活動，在農曆春節後進入高潮，預計3月16日舉辦豎燈篙，接著至曾文溪畔請王，下旬展開為期2天的遶境。

遊天河王船長度逾10公尺，普度之後，3月28日進行火化，再謝燈篙，建醮圓滿落幕；廟方強調，屆時會視疫情變化，檢討、調整活動規模，一切以配合政府防疫為主。

台南安定真護宮辛丑科建醮活動登場，市長黃偉哲為王船開光。（記者吳俊鋒攝）

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