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    首頁　>　臺南市

    豬價漲近1成 南市農業局：協調台糖增供

    2021/01/23 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕年關前，最近國內豬價上揚受到關注，毛豬拍賣價格比去年同期平均價格上漲近1成，南市農業局表示，已函請農委會統籌調度國內黃豆及飼料原物料的供需情形以穩定飼料價格，並協調台糖提高出豬數量、南市肉品市場公司加強調配毛豬供銷平衡，以穩定豬價，另請南市養豬協進會轉請會員必要時提高豬隻出售數量。

    議長郭信良昨對豬價上漲向農業局示警，他說豬價波動除因年節市場需求，更嚴重的是國際飼料價格因疫情和貨運因素而上揚，導致養豬成本增加，推升豬價，市府應有所作為，甚至向中央反映，防豬價上漲太多造成民怨。

    農業局長謝耀清表示，市府已請農委會協調台糖提高出豬數量、調度國內飼料原物料，並請台南市肉品市場公司妥適調配豬隻供銷，同時呼籲養豬農民於必要時出售豬隻，共同穩定豬隻價格。

    而市議會臨時會昨進行「進口萊克多巴胺美豬因應對策專案報告」，國民黨議員買來賣場火鍋肉片讓教育局長鄭新輝以快篩劑示範測試，結果並無問題。

    鄭新輝說，南市校園午餐肉品及其加工品來源均嚴格把關，一律選購優質國產豬肉。全市152所自辦午餐學校，有131所學校選用CAS認證合格的國產優良農產品，佔肉品供應來源86%，另21所學校選用溫體豬肉，也不含萊克多巴胺，各項肉品來源均有明確認證。

    衛生局長許以霖也強調會嚴格把關，南市目前稽查迄今並未發現含有萊克多巴胺的豬肉。

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