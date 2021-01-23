南鯤鯓代天府創舉 書寫「籤詩解密」

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰（中）、總幹事侯賢遜（左）、中華民俗藝術基金會董事長林明德（右）展示新書。（記者楊金城攝）

2021/01/23 05:30

〔記者楊金城／北門報導〕有「台灣王廟總廟」稱譽的北門南鯤鯓代天府，國運籤最受注目，昨發表《南鯤鯓代天府籤詩解密》新書，為建廟359年來的創舉，揭開籤詩詩句奧妙之處。而校勘後的新版南鯤鯓廟60首籤詩開始提供信眾抽籤。第11年舉辦的抽國運籤已定2月12日（年初一）舉行。

南鯤鯓文創館 獨家販售

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，為讓求籤信眾了解籤詩旨意，也特別在每首籤詩背面附有語譯供參考。《南鯤鯓代天府籤詩解密》並敘述每首籤詩依附典故，引領信眾閱讀，體會籤詩詩句的旨趣，信眾、遊客可在南鯤鯓文創館購書，1本定價250元。

60首籤詩 精確訂正解說

南鯤鯓廟董事長陳浚鎰說，《南鯤鯓代天府籤詩解密》將60首籤詩、卦頭、解曰、典故、處世箴言都有更精確的訂正和解說，可作為王爺總廟鎮廟之寶，更可供2萬6000多間分靈廟籤詩的參考。

南鯤鯓廟特有的60首籤詩，屬於甲子籤一類，為信眾解惑，安撫人心，並在2011年開始舉辦抽國運籤，預測當年國運、民生和經濟運勢。侯賢遜說，國運籤本不與政治有關聯，但2015年抽出「武則天坐天」國運籤，被外界解讀說預測2016年蔡英文當選總統，國運籤準不準？看這支「武則天坐天」就知道。

南鯤鯓廟在2018年委託中華民俗藝術基金會校勘籤詩，費時約3年完成，基金會董事長林明德說，研究南鯤鯓廟籤詩最早應出自300多年前的「觀音佛祖靈感籤詩」為底本，加上廟方註解、卦頭，但歷經漫長歲月，多次修改，抄寫，造成籤詩文本、卦頭故事等出現差異。

基金會由曾永義等6位教授為諮詢委員，細心斟酌，共校訂18則。

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