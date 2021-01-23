《台南》5非營利幼兒園聯合揭牌 可收652娃

市府教育局109學年度成立5所非營利幼兒園，昨舉辦聯合揭牌啟用儀式，由市長黃偉哲親自主持。（記者萬于甄攝）

2021/01/23 05:30

〔記者萬于甄／永康報導〕少子化問題嚴竣，但每年開學季時，家長仍會為孩子爭相排隊，只求一個準公幼、非營利幼兒園的入學名額，為讓年輕父母減輕生兒育女的負擔，教育局109學年度在永康、佳里、麻豆、安南跟新營共增設5處非營利幼兒園，昨在永康由市長黃偉哲主持聯合揭牌啟用儀式。

黃偉哲：減輕生兒育女負擔

黃偉哲說，南市部分行政區人口不斷增加，且有許多是年輕父母，為鼓勵年輕人敢生養、減輕生兒育女負擔，此次增設5處非營利幼兒園，舒緩家長對公共化教保服務的需求，並兼顧質與量，提升整體幼教品質。

分布5行政區 全市增至9園

教育局說，109學年度陸續新增5處非營利幼兒園合計25班652位名額，分別為永康永仁幼兒園、伯利恆佳里非營利園、西拉雅非營利園、崑山土城非營利園及南新非營利園，全市現有9處非營利幼兒園，此外，公幼也增設14班、1027位名額，錄取率約6成。

拚2024年 教保公共化達6成

教育局說，近年因都會區人口增加，教保公共化比率相對偏低，後續將在公共化比率低於4成的區域，像是東區、永康區及南區等地方，設置公幼、非營利幼兒園，預計在2024年累計增設公幼107班2836名、非營利幼兒園90班2406名，提升全市教保公共化比率達60.2%。

教育局也表示，新成立的5所非營利幼兒園，軟硬體皆有嚴格把關，家長每月負擔約3500元，第3位子女可再減1000元，而低收、中低收入戶免繳費用，也無寒暑假，並提供延托服務，歡迎尚未尋獲理想幼兒園的家長可踴躍登記與諮詢。

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