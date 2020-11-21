《台南》台南直達澎湖 麗娜輪試營運

台南安平直達澎湖馬公的海上遊輪「麗娜輪」試營運啟航。（記者王姝琇攝）

2020/11/21 05:30

〔記者王姝琇、劉禹慶／綜合報導〕台南澎湖海上直航「麗娜輪」昨自安平港搭載567位旅客啟航，市長黃偉哲準備台南青皮椪柑送給旅客當賀禮，他說，懷抱興奮心情見證麗娜輪台南澎湖首航，這也是台南至澎湖馬公唯一客輪，為海上公路添一亮點。雖然天公作美，約2小時航程一路風平浪靜，但因馬公港沒有專屬升降平台，仰賴重型吊車吊掛，導致抵港時間延誤，澎湖縣長賴峰偉專程到場迎接。

麗娜輪最多可載800人，首航考慮防疫，只搭載567人。黃偉哲強調，台南與澎湖都是有歷史的城市，盼南澎首航把雙方關係拉得更緊密，也期待澎湖鄉親搭麗娜輪來台南遊玩，共同開啟台灣旅遊新頁。

此次試營運首航，市府與業者合作在船上設置台南農特產品專區，包含新市農會的茶豆香酥、毛豆拌麵，將軍農會的牛蒡茶、蘆筍香鬆，南瀛農產的芒果乾、鳳梨乾，南農果菜運銷合作社的窯烤龍眼乾等，提供旅客試吃，伴手禮選擇多。

市府觀旅局也協調安排麗娜輪巡航繞經南方四島，讓遊客眺望東吉嶼、西吉嶼，輕鬆環遊澎湖諸島。

雄獅集團董事長王文傑指出，麗娜輪可搭載350輛小客車，未來可發展旅客到澎湖自駕遊的新市場。

麗娜輪預計12月1日正式推出澎湖－台南返鄉旅遊春節航班，並規劃明年3月啟動固定航班。

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