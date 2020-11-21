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    《台南》糖鐵勝利號、2巡道車 「烏樹林」鳴笛出發

    台糖國寶級的勝利號客車（右起）、109巡道車、111巡道車在後壁烏樹林休閒園區一起亮相，行駛糖道。（記者楊金城翻攝）

    台糖國寶級的勝利號客車（右起）、109巡道車、111巡道車在後壁烏樹林休閒園區一起亮相，行駛糖道。（記者楊金城翻攝）

    2020/11/21 05:30

    〔記者楊金城／後壁報導〕台糖3輛國寶級的勝利號客車、109巡道車及111巡道車昨天在後壁烏樹林休閒園區亮相，重現橫跨半世紀的糖鐵風華，鳴笛齊步在糖鐵行駛，留下珍貴紀錄。

    台糖辦糖鐵發展論壇

    台糖公司昨在烏樹林園區舉辦「糖業鐵道之現況與未來發展論壇」，邀請國內鐵道及文化資產專家學者，從專業視野及實務經驗，探討糖鐵文化價值保存及文化資源經營，台糖副總經理楊旭麟、休閒事業部執行長黃進良感謝與會者提出建言。

    台糖表示，糖鐵1907年11月在高雄橋仔頭糖業所設立，至今有百餘年歷史，配合企業轉型，糖鐵復駛成為糖業文化再生的新契機。在台南，就有新營五分車、後壁烏樹林五分車行駛，成為觀光景點。

    3車齊步走 鐵道迷驚呼

    糖業鐵道俗稱「五分車」，台糖全盛時期全台有42座糖廠，糖鐵遍佈全島，總長2965公里，除運輸甘蔗外，更提供全長約627公里的41條客運路線，長達73年之久，是經濟發展的幕後推手，更是民生運輸的開源先驅。

    論壇特別安排勝利號、109巡道車及111巡道車齊步走儀式，讓出席論壇者和鐵道迷驚呼賺到了。

    這3輛骨董車修復後在烏樹林園區保存，公開展示不多，但勝利號、109巡道車壞掉，11月初才又修好。烏樹林園區仍保存與勝利號同級的「成功號」客車，和更老的蒸汽火車頭待修中。

    71歲的勝利號是第一輛修復可發動的汽油客車，可自行在糖鐵運行，曾陪伴台灣中南部學生美好的童年時光。79歲的109巡道車及99歲最老的111巡道車是許多台糖老員工記憶中的「大人車」，是廠長及課長級以上幹部用來巡視糖廠、蔗園，或是接送上級長官的貴賓車。111巡道車車身全是檜木打造，2部巡道車造型有如放大版火車模型，很可愛。

    國家鐵道博物館籌備處主任洪致文說，不管是台鐵、糖鐵、鹽鐵、林鐵，鐵道文物應以在原有場域保存、展示為主，才能結合場域、歷史文化說故事，而不是「亂點鴛鴦譜」，讓鐵道文物離開原場域在他地保存展示。

    國家鐵道博物館將以10年時間籌設，預計2027年在台北松山成立，除了展示，還有調查、研究、典藏文物的功能。

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