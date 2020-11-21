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    首頁　>　臺南市

    《台南》護兒少 市府「育兒安心LINE照顧」上線

    台南市長黃偉哲（左五）宣布啟動全國第一支「育兒安心Line照顧」Line官方帳號，呼籲民眾共同守護幼保安全環境。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（左五）宣布啟動全國第一支「育兒安心Line照顧」Line官方帳號，呼籲民眾共同守護幼保安全環境。（記者洪瑞琴攝）

    2020/11/21 05:30

    黃偉哲宣示打造台南安心育兒環境

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕選在昨天11月20日國際兒童人權日，市府發布全國第一個「育兒安心LINE照顧」LINE官方帳號正式上線（LINE ID：@329ymndd），可線上即時通報違法或虐童案，市長黃偉哲宣示打造台南安心育兒環境的決心。

    幼兒園、托嬰中心違法 可即時通報

    黃偉哲表示，落實建立友善托育環境，是市政重要目標，絕不容許任何兒少權益受到傷害。在現有113保護專線之外，台南再建置這個官方LINE，家長想知道幼保相關訊息或是民眾發現幼兒園、托嬰中心違法，隨時都可線上即時通報，以確保兒少最佳利益。

    南市社會局指出，「育兒安心LINE照顧」提供民眾另一通報管道，減少網路社群爆料的混亂訊息，如有不當照顧或是未立案托嬰中心，民眾都可即時線上通報，還可上傳現場影片及照片，縮短蒐證時程，在接獲通報的第一時間會立即啟動調查，經查屬實也將進行裁罰，避免憾事發生，以根除不適任的幼兒照顧人員及不法托育機構。

    專人輪值 有兒虐疑慮即啟動調查

    市府社會局表示，每天都有專人輪值，接獲育兒安心LINE通報後，若經初評有兒虐疑慮，會立即通報家防中心啟動調查；若是通報未立案托嬰中心或保母，則在上班日前往調查，若屬實則立即裁處，並輔導立案及媒合收托。

    相關資訊可線上點選查看

    此外，民眾詢問度最高的托育福利問題、合格托嬰中心與媒合轉介保母等資訊，均內建在「育兒安心LINE照顧」對答模式內，民眾可線上點選查看。

    社會局指出，今年7月1日起，南市89家合格托嬰中心皆已依法設置監視器，市府也不定期查核；另針對市府設置的公共托育家園裝置監視器，並回傳雲端伺服器，以利及時掌握家園內部資料。

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