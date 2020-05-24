不婚顧病母、貧生助家計 孝行感人

家境清苦的陳鎮宇（右）善解人意，家務一手包。（記者洪瑞琴翻攝）

2020-05-24 05:30:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕內政部全國孝行獎選拔，東山區東原國中學生陳鎮宇、善化區卓坤風及楠西區吳炳煌代表南市進入複選，有低收入戶不畏逆境，也有為了照顧家人犧牲青春歲月無悔付出，孝行令人感動。

3楷模參加全國孝行獎選拔

卓坤風廿九歲時，二哥發生墜樓意外，三哥因車禍腦部手術，他一邊工作、一邊照顧哥哥們，沒想到父親又中風、二哥後來過世，母親因糖尿病截肢、行動不便，他只好辭職專心照顧家人。

卓坤風顧家人30年無悔

卓坤風面對家人相繼生病與過世，決定不結婚，近卅年來租住小平房，靠低收入戶補助金過生活。今年五十八歲的卓坤風說，一路走來不無遺憾，但只要一家人能在一起、彼此依靠，就有面對明天的勇氣。

國中生陳鎮宇家務一手包

十二歲陳鎮宇來自中低收入家庭，今年初姊姊重病住院，小小年紀的他，不忍心務農的父親勞累奔波，主動協助家務，幫洗腎的伯父換藥、照顧祖母起居，煮菜、養雞、燒柴取暖一手包，他不以為苦，視為甜蜜的負擔；即使是假日，陳鎮宇也從未和同學出遊，時間都用來做家裡雜務，還隨父親與大伯打零工分擔家計。

東原國中說，上課時讓同學為自己的「家」選一個字，陳鎮宇選的是「難」，但未曾聽他抱怨，認真學習，真是好孩子。

吳炳煌獨力照看老母盲兄

六十二歲吳炳煌獨力照顧高齡老母和雙眼失明的長兄，卅多年來無微不至。吳炳煌說，父母與大哥為家庭奉獻一生，現在只是回報養育之恩。吳炳煌的四名子女也體貼懂事，讓他無後顧之憂。

卓坤風為照顧病母，付出青春歲月無怨悔。（記者洪瑞琴翻攝）

吳炳煌（左）事母至孝。（記者洪瑞琴翻攝）

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