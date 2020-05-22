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首頁　>　臺南市

台南》國中小跨縣市畢旅 有條件開放

2020-05-22 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市中、小學畢業旅行解禁！因國內疫情趨緩，市長黃偉哲昨天宣布，即日起有條件開放南市中、小學校跨縣市畢業旅行，學生可至全台已宣布開放畢旅的縣市旅行，同時也歡迎外縣市學生到台南畢旅遊玩，但仍要戴口罩或保持社交距離。至於尚未開放的縣市，黃偉哲說：「我們就不去打擾了。」

南市在二月底禁止跨縣市畢業旅行，本月初也規劃畢業典禮原則上不邀請家長參加，但教育部昨已放寬畢業典禮的規定，不用再受室內一百人、室外五百人的限制。

畢典不限人數 須實名制及量體溫

教育局表示，南市將會依照中央流行疫情指揮中心及教育部的規定辦理，畢業典禮參加人數將增加，但仍希望各校簡化流程，量體溫、實名制等防疫措施仍要落實，如果無法維持社交距離，就必須要求戴口罩。至於外賓、家長是否可以參加？下週宣布。

行程須優先選擇也開放畢旅縣市

南市目前有三所國中、十七所國小尚未舉辦畢業旅行。黃偉哲表示，在落實防疫新生活原則下，即日起開放跨縣市畢業旅行，但基於防疫安全考量，前往地點優先選擇已宣布開放畢旅的縣市，同時也呼籲這些縣市優先選擇台南做為學校畢旅地點。

仍要戴口罩或保持社交距離

黃偉哲說，將會把開放畢旅的縣市名單提供給各校和畢業生，以便及早規劃旅行。但為了玩得安心，在遊覽車上要坐固定的位置，密閉空間戴口罩。由於參加的都是認識的同學，且必須投保旅遊平安保險，也等於間接落實實名制。

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