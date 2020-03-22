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首頁　>　臺南市

《台南》清明掃墓南山無接駁車 開放單邊停車

因應武漢肺炎，崇孝塔自昨日起至四月五日延長搭棚時間，在塔外搭設帳棚、供桌、提供代寫文疏等服務。（記者洪瑞琴攝）

因應武漢肺炎，崇孝塔自昨日起至四月五日延長搭棚時間，在塔外搭設帳棚、供桌、提供代寫文疏等服務。（記者洪瑞琴攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應武漢肺炎疫情升溫，為避免密閉空間近距離傳播，今年四月四日清明節當天，南區南山公墓不提供接駁車服務，新都路開放車輛「單向通行、單邊停車」，台南市殯葬管理所將加強交通管制措施。

3/28至3/29、4/2至4/5 均不開放入塔

台南市殯葬管理所表示，全市卅一座公有納骨塔（堂）與六座私有塔，三月廿八、廿九日和清明連假期間（四月二日至五日）都不開放入塔，建議民眾提早或延後祭祖時間，藉由分流掃墓，降低群聚感染風險。

由於取消掃墓接駁車，南山公墓新都路四月四日將開放車輛「單向通行、單邊停車」，單向管制由亞洲餐旅學校前大成路進、西門路出，民眾可將汽車停在亞洲餐旅學校、六信高中、愛心庫錢場內及新都路沿線單邊停靠。

塔外搭棚時間延長 供民眾祭祖

此外，也延長塔外搭棚時間，南區崇孝塔、安南區第一示範公墓納骨塔、新營福園納骨堂、柳營祿園納骨堂及鹽水壽園納骨堂，自昨天起至四月五日在塔外搭設帳棚、供桌、提供代寫文疏等服務，且拉大搭棚及供桌間距並設置小香爐，分散民眾聚集及保持棚內通風，提供民眾在塔外祭祖插香。

私人塔配合防疫 盼掃墓人潮能分流

台南市殯葬管理所表示，轄內私立納骨塔富貴南山、南都福座、八德安樂園、中南寶塔、名度金寶塔及慈恩金寶塔等六家業者，以及柳營佛山觀音巖、學甲慈濟宮、六甲龍湖巖、白河大仙寺等宮廟附屬納骨塔，今年都配合市府清明防疫措施，齊心抗疫，期望有效達到祭祀人潮分流、分散，將群聚感染風險降至最低。

台南市殯葬管理所表示，往年清明掃墓搭乘接駁車，以到私人塔祭拜的民眾居多，業者願意同步配合，不辦法會及禁入塔，才能順利取消接駁車，達到人潮分流作用。

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