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廢棄口罩亂丟 將列稽查重點

南市環保局近期將針對超商、超市及百貨公司等店家周圍，加強稽查廢棄口罩、垃圾或菸蒂隨意丟棄狀況。（記者王姝琇翻攝）

南市環保局近期將針對超商、超市及百貨公司等店家周圍，加強稽查廢棄口罩、垃圾或菸蒂隨意丟棄狀況。（記者王姝琇翻攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者王姝琇／台南報導〕南市環保局近期將針對超商、超市及百貨公司周圍，加強查緝廢棄口罩、瓶罐垃圾及菸蒂等垃圾隨意丟棄狀況，請民眾共同維護環境整潔。

超商、超市及百貨公司周圍加強查緝

超商、超市及百貨公司等店家周遭，因顧客往來頻繁，常遭丟棄垃圾或菸蒂形成髒亂熱區；近來因民眾出門都戴起口罩，使用後隨手丟棄，尤其以鄰近醫療院所的店家較為明顯，環保局提醒，隨意丟棄口罩不僅造成環境髒亂，更可能有傳播病菌的風險。

鄰近醫療院所的店家較為明顯

為避免唾液可能造成傳染，隨意丟棄口罩、就口飲用的瓶罐或菸蒂等，成為環保局近期稽查重點，環保局將派員先行以連鎖便利商店、超市及百貨公司周邊為起點稽查，並針對醫療院所附近加強宣導，特別呼籲民眾切勿隨意棄置使用過的口罩。

日常使用的口罩 可棄於一般垃圾桶

環保局說，連鎖便利商店、超市及百貨公司，對其營業場所所在地或停車場四周兩公尺以內之巷道，業者應負環境清潔責任。今年至今已抽查一一五一家次店家的周遭環境，發現廿四處嚴重髒亂，環保局巡查人員現場已要求店家立即改善；目前隨地棄置口罩雖為零星案件，但仍持續呼籲民眾共同維護市容與環境衛生。

環保局提及，民眾日常使用的口罩，不具嚴重傳染性可直接棄於一般垃圾桶，建議脫下口罩時避免觸摸口罩向外部分，並將口罩向外對摺（口罩向外部分會向內）、繞上綁帶棄置於垃圾桶即可。

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