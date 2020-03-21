台南農特產貨量充足 黃偉哲北上邀客搶購

2020-03-21 05:30:00

〔記者楊心慧、洪瑞琴／綜合報導〕武漢肺炎疫情升溫，引發民眾搶買民生物資，市長黃偉哲昨率南市廿八位農友，帶著包含水產、禽畜產、蔬果、米、果乾等一八七項農產品，進駐台北市誠品信義店展售到四月五日，他喊話說台南農特產品貨量充足，「不怕你搶，就怕你不識貨」，歡迎來搶購。

率農友到北市展售 總鋪師教傳統料理

黃偉哲代言促銷台南農產品時表示，大家對台南的第一印象就是美食，台南的虱目魚、放山雞、麻油、鳳梨、芒果都很有名，所展售的農產品都有產銷履歷，天然又保有原味，可增強免疫力，讓疾病遠離。

有大賣場出現民眾瘋搶民生物資的狀況，黃偉哲強調，「台南農特產品很多，不怕你買，更不怕搶，只怕你不識貨，已備好足夠的貨，歡迎大家搶購」，他在臉書貼文介紹台南農產品後，很多民眾轉向各農會買台南的好麵，兼顧健康和美味，禁得起比較。

有卅年廚藝經驗的愛心總鋪師蔡瑞成當場示範教學傳統料理「虱目魚煮五柳枝」，黃偉哲經蔡指導烹調完成，香味四溢，他嚐一口並直呼：「好吃！」

市府農業局長謝耀清表示，這次到台北參展的有八家農產、三家好米、兩家畜產、四家水產、四家農村好物、七家青年農民的農產品，包含台南越光米、柴焙桂圓、黑木耳露、鹿肉乾、鹽水日曬意麵、火龍果麵、柚子果醋、柚花沐浴乳等。

何必搶泡麵 黃：道地台南麵條才是極品

黃偉哲也趁勢「佛系宣傳」台南的好麵，獲得民眾青睞，他另類促銷「有了台南好麵，你何必搶泡麵」、「別囤積泡麵了，道地台南麵條才是極品」，民眾讚爆。

對於民眾建議線上網路箱購各種好麵，黃偉哲說，已指示台南農產運銷公司研議可行性與行銷方式，因應疫情而起的「宅經濟」，多元管道促銷台南農特產。

黃偉哲說，南市各區農會特色的台南麵，「有良心、有溫度，也減少吃泡麵造成的身體負擔」，不只是泡麵，各項民生物資皆有足夠存量，無須囤積，請民眾放心，未來十四天將成防疫關鍵期，邀請民眾多多訂購各個農會的特色麵條，也能幫助農民度過經濟寒冬，「疫情當前，在家健康吃，我們一起攜手度過難關。」

台南農產運銷公司總經理李芳林表示，台南農特產麵條有芝麻麵、關廟麵、鹽水意麵、酪梨麵、火龍果麵、竹炭麵、芒果麵、菱角麵、蓮藕麵、金宋麵等十款口味，將會與各農會洽商合作方式，打算以「十全大補、台南好麵道」或「台南好麵族」概念包裝行銷，提供民眾線上網路訂購、線上刷卡，各種口味一次買足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法