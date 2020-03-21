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防疫兼衝買氣 台南蘭花特展免費看

蘭花特展在山上區的蘭科植物園登場，有大型的景觀作品。（記者吳俊鋒攝）

蘭花特展在山上區的蘭科植物園登場，有大型的景觀作品。（記者吳俊鋒攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者吳俊鋒／山上報導〕武漢肺炎疫情全球大爆發，今年台灣國際蘭展延期舉辦，衝擊台南蘭花外銷，業者自力救濟，自辦春季蘭花特展，蒐羅了二百多個品系、逾兩千株各式蘭花，免費開放參觀，讓民眾在防疫期間紓解壓力，也希望帶動內需買氣。

逾兩千株蘭花 展至四月五日

這場春季特展昨起在山上區蘭科植物園展至四月五日，由長穎農業開發公司邀集鄰近逾十家蘭花業者舉辦，展出內、外銷和市場主力品種，花枝招展，引人入勝。

台灣蘭花產業聯盟發展協會理事長吳柏昌表示，展場設在溫室為主，採負壓通風設計，戶外也有大型景觀作品，還有培育與改良等成果展，相當精彩；而進場者都要先量測體溫和消毒工作，落實防疫。

吳柏昌說，受到武漢肺炎影響，包含台灣在內的世界各地蘭展，相繼延期、停辦，國際市場進不去，嚴重衝擊外銷。像產業聯盟平均每年外銷量多達三百萬株，現在的訂單比以往同期銳減一半，業者叫苦連天，希望透過首度舉辦的春季蘭花特展和特賣會，刺激買氣。

外銷主力及罕見蘭花都可見到

現場展出目前市場外銷主力的大唇瓣蝴蝶蘭，還有稱為「藍天使」的紫色迷你蝴蝶蘭、會散發椰奶香味的腋唇蘭。

此外，還有亞馬遜原種的「處女蘭」、馬達加斯加原種的「風蘭」，加上新品種樹蘭「雙色香水」、澳洲品種改良的軛瓣蘭、馬來西亞品種改良的黑毛石斛等，都很罕見，現場還能用餐、喝咖啡，值得愛好蘭花的民眾前往遊賞。

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