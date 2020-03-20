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首頁　>　臺南市

台南》委外古蹟、場館 三至五月權利金減收五成

2020-03-20 05:30:00

〔記者劉婉君、洪瑞琴／台南報導〕武漢肺炎疫情影響民眾出遊意願，文化局昨天宣布，針對卅一處委外古蹟場館，三月至五月將減收每月五成權利金收入，總金額近一六八萬元，並將持續協助廠商爭取優惠減免或紓困措施，希望協助文化事業經營者，共同度過疫情帶來的嚴峻考驗。

31處營收受影響 較去年同期少三成

各委外古蹟及文化場館景點，早在農曆年期間就提早採取防疫措施，加上「新春大道藝」共兩百場次的街頭藝人大會串等活動，年假參觀人次及總營收仍有微幅上揚，仍較去年同期分別成長四％及五％，但隨著疫情日趨嚴重、時間拉長，除了山上花園水道博物館與左鎮化石園區外，目前共有卅一處古蹟場館的參觀人次及營收受到影響，平均較去年同期減少約三至四成。

59個公有市場攤鋪位 使用費打七折

此外，民眾外出意願降低，傳統市場營運受到影響，市長黃偉哲昨日宣布全市五十九個公有零售市場，三月到五月攤鋪位使用費打七折，估計減少收入約七六五萬元，盼能減低市場攤商營運負擔，未來將視經濟情況再加碼補助，協助攤商度過難關，撐住「庶民經濟」。

黃偉哲表示，疫情已蔓延超過一四三個國家，且有越來越擴散傾向，消費者因恐懼疫情而減少到市場消費，以致市場消費人潮減少二至三成，為減輕疫情對攤商造成的衝擊，照顧攤商生計，因此，推出了減收使用費紓困方案。

經發局長陳凱凌表示，與攤商共體時艱，市府推出市場使用費減收的因應方案，針對全市五十九處公有零售市場、約五五○○攤位攤商，三至五月攤鋪位使用費打七折，降低業者生意成本與資金周轉壓力，降低疫情的衝擊，將會再視疫情發展逐月檢討，以協助攤商度過難關。

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