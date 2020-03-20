台南》共同生活者被隔離、檢疫、自主管理 學生可請防疫假

2020-03-20 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕武漢肺炎疫情急速升溫，南、北都有學校全班或全校停課，為了將傳染風險阻絕於校園之外，市長黃偉哲昨天宣布，即日起，高中職以下公私立學校及幼兒園學生，只要共同生活的家人進行十四天的居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，一律給學生「防疫假」，不必到校上課，也不列入出缺席紀錄。

百位學生有家人出國史

教育局初步統計，全市有超過一百位學生的共同生活家人在十四天內有出國史，且目前居家檢疫或自主健康管理的南市學生有廿六位。教育局長鄭新輝表示，台南市是全國第一個針對共同生活家人居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，給學生防疫假的縣市。

黃偉哲表示，防疫工作必須料敵從寬、禦敵從嚴，真的不希望南市高中職以下學校發生一人確診、全班停課，甚至全校恐慌的情形出現，因此才會採取超前部署，對上述條件的學生實施防疫假，希望能留在家裡自主學習。

學生請防疫假不列出缺紀錄

鄭新輝指出，南市自十七日起即調查全市學生及其共同生活家人最近十四天的旅遊史，也要求學生或共同生活家人若有出國、居家隔離、居家檢疫或自主健康管理，必須向導師報告，由學校採取必要的防疫宣導與措施，防疫假期間的學生不到校上課，將由學校規劃在家線上自主學習課程與進度，待學生返校復課後，再由學校安排學習輔導或補救教學，讓學生學習順利銜接。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法