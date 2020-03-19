台南》2公務員出國玩 黃偉哲令即返台

台南市市長黃偉哲再次強調，現在起市府公務員不要再出國從事個人旅遊，公務上也不會再安排出國。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕國內昨天再新增廿一例境外移入確診案例，中央防疫指揮中心宣布今起入境均需居家檢疫十四天，市府公務員卻仍有人在冰島、土耳其等三級警示國家旅遊，引發同事恐慌，市府昨天緊急連絡兩人，命令立即停止休假，市府指出，兩人均將取消行程，訂機票返台。

上週出發前 曾被單位人員勸阻不聽

市府兩名員工分別於上週前往冰島及土耳其旅遊，由於兩人服務的單位人員事前均力勸取消行程，但兩人仍堅持出國，國際武漢肺炎疫情嚴峻，眼見近日國內境外移入疫情不斷爆發，同事人心惶惶，也有人認為，許多公務員的旅遊都已被勸退，還有人執意出國，實在太過份。

黃偉哲：2月底即下禁令 2人還前往

市長黃偉哲表示，二月底宣布公務員禁止到二、三級警示國家旅遊，兩人早在之前就已請假，而冰島、土耳其在兩人出國時也未達二、三級的警示程度，但兩人不聽苦勸仍執意前往，所屬單位主管昨天依公務人員服務法，要求馬上停止休假。而兩人返國後必須居家檢疫十四天，肯定會影響公務，市府將會有適法的處置。

黃要兩人 回國隔離勿領補助款項

黃偉哲也將建議這兩位公務員，回國後不要去領一萬四千元的隔離補助，應該對自己行為負責；同時也呼籲中央規定，對於不聽勸仍執意出國的公務員，在返國接受防疫隔離期間，十四天需要用自己的休假扣抵，並由中央防疫指揮中心明確禁止大專院校師生出國。

黃偉哲說，現在起市府公務員不要再出國從事個人旅遊，公務上也不會再安排出國。

確診同學聚餐 2人一採均為陰性

另外，南部某國立大學曾與確診個案聚餐的兩名學生，第一次篩檢的結果均為陰性，校方表示，目前兩人的健康狀態不錯，後續二採、三採確認均是陰性的話，就會解除列管，但居家隔離仍會進行十四天，要到三月廿六日才能出來。

另一所大學 39師生採自主健康管理

至於另一所大學有女碩士生因三月七日參加一場戶外婚禮，與擔任伴郎的另一起確診病例在同一個場合，被通知須要進行「居家隔離」，校方也啟動超前防疫措施，對該生所修的三門課停課兩週，並要求一同上課的卅九名師生自主健康管理。

校方表示，目前每日掌握女碩士生及自主健康管理師生的健康情形，一切良好，停課將至廿二日止，十一日下午並已對上課活動區域進行消毒。

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