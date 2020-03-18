台南》營建廢棄物激增 環局籲業者提交廢清書

隨意棄置廢棄物除需背負刑責外，罰鍰更提高至1500萬元，呼籲營造業及拆除相關工程勿心存僥倖，以身試法。（記者王姝琇翻攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者王姝琇／台南報導〕南市環保局去年共查獲七十七件營建廢棄物非法棄置，裁罰金額總計四十六萬兩千元。為加強管制營建廢棄物流向，避免非法棄置，環保局呼籲業者依規定須提「事業廢棄物清理計畫書」送環保局審查核准後，始得營運，違者可處六千元至三百萬元罰鍰。

環保局指出，依規定對於統包或單獨承攬之工程，應繳交空氣污染防制費之營建工程，且興建工程面積達五百平方公尺（約一五一．二五坪）以上，或工程合約經費為五百萬元以上；或領有拆除執照之建築物進行拆除工程，且繳交空氣污染防制費之拆除工程者，應檢具「事業廢棄物清理計畫書」送環保局審查核准後，始得營運。

去年裁罰減少 僅77件

環保局長謝世傑表示，往年提送審查之「事業廢棄物清理計畫書」約有一千一百至一千三百件，近年台南因各項建設蓬勃發展，同時也衍生相當多的營建廢棄物，去年度申報增至一六六六件；對於未報先拆及廢棄物流向不明者，則從往年的九十至一一○件取締裁處，至去年度減少為七十七件。

環保局認為，「事業廢棄物清理計畫書」申報作業行之有年，但少數業者仍有「便宜行事」心態，未報先拆遭受裁處；再次呼籲提前送審「廢清書」，避免違法受罰。

任意棄置者最高罰1500萬元

環保局強調，營造業及拆除相關工程切勿隨意將廢棄物非法棄置，違者將依廢棄物清理法規定處一年以上、五年以下有期徒刑，罰鍰更提高為一千五百萬元，並追償不法利得，民眾若發現違法堆置大量廢棄物或環境污染情形，可向環保局檢舉。

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