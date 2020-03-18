台南》立納骨塔週六起 戶外搭棚祭祖

民政局提醒民眾掃墓後要記得移除香腳，避免引發火警。（市政府提供）

2020-03-18 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，面對即將到來的清明節，市政府強化清明掃墓的相關防疫措施，並延長納骨塔戶外搭棚祭祖的時間為十六天，鼓勵民眾提前或延後祭祖，以分散人潮。而許多民間私人納骨塔也配合防疫，取消法會、禁止進入塔內祭祀。

不入塔、不辦法會、不供接駁車

為了避免清明祭祀擁擠空間成為防疫缺口，民政局公布今年清明掃墓因應措施，包括取消清明誦經法會，不開放入塔祭拜，改為戶外搭棚祭祖，且不提供清明接駁車，並將增加公廁清潔與消毒頻率，也提醒如有發燒或呼吸道症狀應在家休息，不宜前往。

供桌間距拉大 推行在家網路祭拜

民政局表示，搭棚時間為三月廿一日至四月五日，殯葬管理所也規劃提供臨時神主牌置於供桌祭拜，並拉大供桌的間距，同時也將加強推行在家網路祭拜，讓民眾不用外出也能追思祖先。

富貴南山已經公告取消春祭追思及春祭法會，三月廿日至四月七日管制人員不得進入室內空間。白河大仙寺也已公告不得進入納骨塔，民眾祭祖只能在戶外祭拜。

另外，市府也提醒民眾遵守掃墓四不「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙飄揚、不燃放爆竹」及二記得「記得撲滅餘燼、記得隨手將垃圾帶走」，祭拜後切記要移除香腳，以避免發生火災，造成不必要的傷害。消防及公墓管理人員將會在墓地巡守，提供水袋滅餘燼。

針對南山公墓及南區崇孝塔周邊，交通局及警察局將實施交通管制，各納骨塔也將設置便民服務站，規劃臨時停車空間及專人疏導交通。

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