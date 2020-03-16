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首頁　>　臺南市

台南》散布不實疫情 函送17件最高罰300萬

2020-03-16 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕中央流行疫情指揮中心日前公布南部有確診武漢肺炎個案，隨即在網路社群媒體討論聲浪不斷，一名網友在臉書散佈未經證實的訊息，引發科學園區人心惶惶，而遭到調查送辦。衛生局表示，類似不實的疫情訊息，該局在蒐集相關證據後，將主動函送警察局、刑事警察大隊調查，目前總計已移送十七件。

衛生局呼籲，民眾勿於社群網路平台或通訊軟體傳播非中央流行疫情指揮中心公布的訊息，以免觸法。衛生局會主動蒐集資料，如判定為流行疫情的謠言或不實訊息與新聞，將依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第十四條，函送警察局及刑事警察大隊偵辦，除得負起刑責外，最高並可罰三百萬元。

其中，台南市一名男子，日前於網路看到武漢肺炎案確診病患為某電子公司員工「出差荷蘭回台後上班又至…及相關公司洽公，被驗出發燒趕出廠、後來經快篩而確診…」等不實疫情訊息後，涉嫌截圖轉貼在臉書一個地方社團粉絲網頁，引發科學園區人心惶惶，該案經警方調查後，已移送台南地檢署偵辦。

衛生局表示，今年二月起該局持續關注臉書（個人、粉絲團、社團）、ＰＴＴ、推特等網路平台，如有嚴重不實資訊，蒐集相關證據後，主動函送警察局、刑事警察大隊調查。

衛生局強調，有關第五類法定傳染病相關疫情資訊，由中央流行疫情指揮中心統一發佈，散佈「流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第十四條，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金，請民眾不要以身試法。

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