台南》河樂廣場、周邊 開出25張違停罰單

河樂廣場入園注意事項

2020-03-16 05:30:00

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕中西區有世界級景觀美譽的「河樂廣場」，從三月七日啟用後，因廣場周邊無禁止停放任何車輛標誌，民眾隨意停放機車，近日市府交通局已設置臨時告示牌，提醒民眾勿在廣場違規停車或騎車，交通局表示，河樂廣場是新設景點，顧及民眾、遊客尚不熟悉，第一階段執法會以勸導為主、取締為輔。

河樂廣場屬人行道 禁止停車

市警二分局長王森瑒再次提醒，河樂廣場是人行道，屬於「道路交通管理處罰條例」規範的道路範疇，該廣場是不可停車的處所，請民眾不要將車子駛入違停，以免受罰，同時期許前來欣賞世界級廣場美景的市民朋友及遊客能遵守交通規則，共同維護屬於台南市民驕傲的國際級美景。

周遭有設171機車停車格

市警二分局交通組長洪坤林表示，市府完成禁止停車標誌設立及周邊道路劃設機車停車格位，警方到場宣導或用大聲公廣播請車主勿違停，如車主未出面駛離機車，就予開單告發，迄今累計對廣場部分開出十張機車違停罰單；周邊道路部分也已開出十五張罰單，依道路交通管理處罰條例規定，對違停車輛是處罰六百元以上、一千兩百元以下罰款。

警方與市府交通局提醒，到河樂廣場欣賞美景，請民眾遵守交通秩序、勿違停。交通局表示，目前已在廣場周邊的中正路南側、北側及金華路一帶增設一七一個機車停車位，目前沒有收費，民眾可多加利用。

開車族可停放收費停車場

交通局表示，開車前往者，可把汽車停放在海安路地下停車場或中正路附近收費停車場。公車部分，可在台南火車站（北站）或台南轉運站搭○左路公車到河樂廣場（金華路）站；台南火車站（南站）搭14路公車到河樂廣場（中正路）站，可至大台南公車動態資訊網站查詢。

警方與巡守志工請民眾把機車停在停車格內。（記者王俊忠翻攝）

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