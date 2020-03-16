台南》白河木棉花季湧27萬人次 蓮花季5月登場

白河木棉花季落幕，蓮花季預計五月登場，蓮花已陸續綻放。（記者王涵平攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者王涵平／白河報導〕雖逢武漢肺炎疫情，白河木棉花季人潮未受影響，活動期間廿三天達廿七萬人次，僅較去年少八萬人次，蓮花季預計五月底接續登場，國內戶外旅遊商機可期，蓮農盼再帶動人潮。

戶外活動 比去年少8萬人次

白河木棉花季活動昨日落幕，區長蕭福清表示，今年雖逢武漢肺炎疫情，所幸民眾在掌握充分的疫情資訊後，不少人開始往戶外活動，今年花季二月廿二日至三月十五日，吸引廿七萬的參觀人次，較去年同樣廿三天的活動期間有卅五萬人次，並不遜色。

白河區公所今年結合在地文化，舉辦更多元的活動，推廣在地農特產品及文化，也讓很多愛好攝影者在木棉花道上捕捉最美的一刻，今年舉辦「白河好時光」攝影比賽，活動收件至四月十五日，希望透過影像的力量來敘述白河的美，讓更多人看見白河的美好，有興趣民眾可至白河區公所網站查詢。

蓮花季預計於5月下旬登場

蕭福清表示，木棉花之後蓮花也陸續綻放，今年因部分蓮田較早種植，估計蓮花開得比較早，事實上，目前在主要蓮產區已可看到少數蓮花，因此研商蓮花季活動在五月下旬登場。

水保局等相關單位也預定三月廿九日，在林初埤畔舉辦以「白河蓮花季食農美食暨循環經濟」為主題的記者會，呈現白河蓮產業從產地到餐桌的特色餐點，品嚐由在地農特產品所精心設計研發的蓮花套餐。同時也會運用環境保育及產業研發的共創觀念，活化農業廢棄物，呈現木頭下腳料、荷染木棉花絮等文創商品。

農村觀光旅遊效益豐碩

水保局台南分局長傅桂霖表示，白河木棉花季帶來的農村觀光旅遊效益可達卅萬人次，除規劃木棉花道農夫市集進行在地農產銷售外，也透過「青年回留農村創新計畫」，針對市府在172線推廣的在地特色產業，如木棉花、蓮花、咖啡、龍眼、稻米等，與稻荷咖工作坊、美雅家具觀光工廠、工研院及在地社區跨域合作，進行循環經濟產業創新研發工作。

水保局指出，與市府共同以172線為農村區域亮點，白河北五里的蓮田及林初埤木棉花道更是軸線上核心亮點，透過以「蓮循環」為主題的食農教育、循環經濟及農村深度體驗活動，實質協助行銷在地農特產品，帶動農村產業六級化發展，盼吸引青壯年回到農村，並留在農村服務。

雖逢武漢肺炎疫情，白河木棉花季人潮未受影響，活動期間廿三天達廿七萬人次，僅較去年少八萬人次。（記者王涵平攝）

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