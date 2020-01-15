為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

數學結合魔術、桌遊 學生玩出思考力

數學老師黃光文將數學與魔術及桌遊結合，透過明日環等，讓數學變有趣，也培養學生數學的思考模式。（記者劉婉君攝）

數學老師黃光文將數學與魔術及桌遊結合，透過明日環等，讓數學變有趣，也培養學生數學的思考模式。（記者劉婉君攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕這堂數學課很不一樣！家齊高中一年級多元選修課「魔術與桌遊」，將數學與魔術、桌遊結合，提高學生的學習動機，也從遊戲中體會「不是有答案就好，還要去思考」，帶學生「玩」出思考力。許多學生說，「這樣的數學課很有趣」。

助學生了解生活中的數學

數學對許多人來說很抽象，或者認為數學只是考試的工具，生活上用不到，家齊高中數學老師黃光文透過魔術與桌遊，讓數學中的多元空間得以被看見，幫助學生了解生活中的數學，在數學中找到成就感，也理解到有時答案不只有一個，還要進一步去思考是否有其他答案。有趣的上課方式，常讓學生捨不得下課。

例如黃光文以明日環教導學生拓樸的概念，讓學生以分組的方式，一起腦力激盪，想方設法去解開不同難度的關卡，課堂上，沒有學生坐著發呆，大家邊動手、邊討論，探索各種可能的方法，先完成任務的學生也會分享自己的成功經驗。

學生親手操作魔術 有成就感

學生蔡佳倚說，從親手操作魔術中，得到了成就感，也以不同的方式了解數學原理，很有趣。吳宜蓁、黃振祐說，這樣的上課方式讓自己比以前更喜歡數學了。

盼讓學生不要那麼討厭數學

黃光文表示，廿多年前剛從學校畢業時，自己原本也是以傳統方式教學，當時為了吸引學生的注意力，開始嘗試將魔術與數學結合，也看到學生上課時眼睛發亮的神情。而在讓教學有趣之外，重點還是要回歸主題，讓學習產生效果，希望能使學生不要那麼討厭數學，不要切斷與數學的連結，也能感受到數學的多面向及數學的重要性。

新課綱強調培養學生的思考、思辨能力，黃光文在課堂上會拋出許多問題讓學生去思考，「有些問題不是不能解決，只是你沒有想到」、「要有多一維的思考」、「要去懷疑大家都以為天經地義的事」，養成以數學思考問題、解決問題的方法，未來也能運用在生活上。

黃光文告訴學生，考試成績不好，並不代表數學不好，當學生的能力可以被看見，從中獲得成就感，對數學的學習興致也會跟著提高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺南市今日熱門
2020-01-09 18:41

吃到台南神級牛肉爐！外國記者：難怪川普一定要保住台灣

2020-01-08 14:14

周子瑜返台當首投族？ 媽媽說話了

2020-01-12 08:41

韓粉快朝聖！韓國瑜在台南這裡唯一贏小英

2020-01-13 13:48

台南仁德輪胎工廠火警 全面燃燒灌救中 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播