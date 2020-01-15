數學結合魔術、桌遊 學生玩出思考力

數學老師黃光文將數學與魔術及桌遊結合，透過明日環等，讓數學變有趣，也培養學生數學的思考模式。（記者劉婉君攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕這堂數學課很不一樣！家齊高中一年級多元選修課「魔術與桌遊」，將數學與魔術、桌遊結合，提高學生的學習動機，也從遊戲中體會「不是有答案就好，還要去思考」，帶學生「玩」出思考力。許多學生說，「這樣的數學課很有趣」。

助學生了解生活中的數學

數學對許多人來說很抽象，或者認為數學只是考試的工具，生活上用不到，家齊高中數學老師黃光文透過魔術與桌遊，讓數學中的多元空間得以被看見，幫助學生了解生活中的數學，在數學中找到成就感，也理解到有時答案不只有一個，還要進一步去思考是否有其他答案。有趣的上課方式，常讓學生捨不得下課。

例如黃光文以明日環教導學生拓樸的概念，讓學生以分組的方式，一起腦力激盪，想方設法去解開不同難度的關卡，課堂上，沒有學生坐著發呆，大家邊動手、邊討論，探索各種可能的方法，先完成任務的學生也會分享自己的成功經驗。

學生親手操作魔術 有成就感

學生蔡佳倚說，從親手操作魔術中，得到了成就感，也以不同的方式了解數學原理，很有趣。吳宜蓁、黃振祐說，這樣的上課方式讓自己比以前更喜歡數學了。

盼讓學生不要那麼討厭數學

黃光文表示，廿多年前剛從學校畢業時，自己原本也是以傳統方式教學，當時為了吸引學生的注意力，開始嘗試將魔術與數學結合，也看到學生上課時眼睛發亮的神情。而在讓教學有趣之外，重點還是要回歸主題，讓學習產生效果，希望能使學生不要那麼討厭數學，不要切斷與數學的連結，也能感受到數學的多面向及數學的重要性。

新課綱強調培養學生的思考、思辨能力，黃光文在課堂上會拋出許多問題讓學生去思考，「有些問題不是不能解決，只是你沒有想到」、「要有多一維的思考」、「要去懷疑大家都以為天經地義的事」，養成以數學思考問題、解決問題的方法，未來也能運用在生活上。

黃光文告訴學生，考試成績不好，並不代表數學不好，當學生的能力可以被看見，從中獲得成就感，對數學的學習興致也會跟著提高。

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