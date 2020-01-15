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降雨著果率差 台南蜜棗減產2成

今年蜜棗產量減少，春節送禮需求大，商販爭相向農民預約、搶貨。 （記者吳俊鋒攝）

今年蜜棗產量減少，春節送禮需求大，商販爭相向農民預約、搶貨。 （記者吳俊鋒攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕蜜棗是春節時深受歡迎的應景水果，台南的栽種面積居全國第三，目前進入收成期，但因去年七、八月份連續降雨的影響，產量銳減，行情看漲卻「採嘸」，供貨不足，令農民相當無奈。

量少 頂級拍賣每公斤140元

根據台南市府農業局的估算，台南蜜棗的整體產量減少百分之廿左右，主要是開花期雨勢不斷，衝擊著果率，但「物稀為貴」，頂級品每公斤拍賣價可達一百四十元，比去年上漲約三成。

農業局副局長李建裕表示，全市蜜棗面積約三百公頃，以坡地為主的楠西、南化、玉井等山區較多，佔了六成，關廟也栽種不少，與對岸的高雄阿蓮一樣，位在河畔，屬於二仁溪流域。

李建裕說，蜜棗是冬季水果，目前白天雖然較熱，但晝夜溫差大，對於品質頗有幫助，會密切注意市場供需現況，也籲請鄉親多支持在地農產。

燈照催花 產期延後半個月

南化區農會總幹事溫進添指出，降雨影響著果率，有的後來改以燈照催花，緊急調節，導致產期比正常時間延後約半個月，若能在春節前採收的，價格應該都不錯。

關廟區農會推廣部主任黃國斌觀察，有些蜜棗在初長時，蒂頭因降雨而積水，導致落果，產量的影響程度，各栽種戶不同。

市場價格雖好 但無貨可出

栽種一．六公頃的關廟區農會果樹產銷第十三班班長包文卿強調，現階段的採收量就比去年同期少了七成之多。以往此時，單日產量都可達到兩千公斤，目前果樹收成因青黃不接，最嚴重時，甚至每天緊縮至僅有十分之一，市場價格雖好，但無貨可出。

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