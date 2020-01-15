為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

台灣首廟天壇新設籤詩機 有6國語言

台南市長黃偉哲示範使用悠遊卡添香油錢。 （記者王姝琇攝）

台南市長黃偉哲示範使用悠遊卡添香油錢。 （記者王姝琇攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣首廟天壇「天公廟」新增兩座電子籤詩機，提供繁體中文、簡體中文、英、日、韓和越語六國語言服務，同時宣布與銀行合作導入悠遊卡小額扣款及悠遊信用卡支付服務。市長黃偉哲表示，「智慧新都」是市政推動目標之一，台灣首廟天壇率先運用科技服務，讓台南廟宇兼具國際化與數位化，歡迎國內外遊客過年到台南走春，體驗古都新科技。

台灣首廟天壇董事長徐國潤表示，市府與天壇於二○一七年推出「英語友善寺廟」計畫，將靈籤翻譯成英、日文，再推數位版並增加韓文及越語，遊客透過自助操作電子籤詩機，就能抽籤問事並列印出不同語言詩籤，讓外籍遊客入境問俗也能一目了然。

可刷悠遊卡添香油錢

此外，台灣首廟天壇響應電子支付服務，即日起民眾無論是購買香燭、添香油錢或點燈，均可運用自助服務機，只要輸入金額再用悠遊卡或悠遊信用卡「嗶一下」，就能完成付款。

除夕夜 黃偉哲發紅包

黃偉哲也將於除夕夜前往天壇參拜，為台南祈福並發送紅包，向民眾賀新春拜年；即日起廟方也開始受理祈福點燈，並將點燈區打造成LED琉璃燈牆，民眾只要透過電腦就能查詢點燈所在區，官網同時提供線上點燈服務。

為迎接農曆新年，台南土城正統鹿耳門聖母廟將於除夕晚間舉行跨農曆年晚會，緊接著還有為期一個月的新春嘉年華會；位於中西區的鄭成功祖廟大年初一至初九邀民眾過七星橋、鑽成功轎祈求平安。

台灣首廟天壇設置數位籤詩機，提供六種語言服務。（記者王姝琇攝）

台灣首廟天壇設置數位籤詩機，提供六種語言服務。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺南市今日熱門
2020-01-09 18:41

吃到台南神級牛肉爐！外國記者：難怪川普一定要保住台灣

2020-01-08 14:14

周子瑜返台當首投族？ 媽媽說話了

2020-01-12 08:41

韓粉快朝聖！韓國瑜在台南這裡唯一贏小英

2020-01-13 13:48

台南仁德輪胎工廠火警 全面燃燒灌救中 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播