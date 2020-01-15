台灣首廟天壇新設籤詩機 有6國語言

台南市長黃偉哲示範使用悠遊卡添香油錢。 （記者王姝琇攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣首廟天壇「天公廟」新增兩座電子籤詩機，提供繁體中文、簡體中文、英、日、韓和越語六國語言服務，同時宣布與銀行合作導入悠遊卡小額扣款及悠遊信用卡支付服務。市長黃偉哲表示，「智慧新都」是市政推動目標之一，台灣首廟天壇率先運用科技服務，讓台南廟宇兼具國際化與數位化，歡迎國內外遊客過年到台南走春，體驗古都新科技。

台灣首廟天壇董事長徐國潤表示，市府與天壇於二○一七年推出「英語友善寺廟」計畫，將靈籤翻譯成英、日文，再推數位版並增加韓文及越語，遊客透過自助操作電子籤詩機，就能抽籤問事並列印出不同語言詩籤，讓外籍遊客入境問俗也能一目了然。

可刷悠遊卡添香油錢

此外，台灣首廟天壇響應電子支付服務，即日起民眾無論是購買香燭、添香油錢或點燈，均可運用自助服務機，只要輸入金額再用悠遊卡或悠遊信用卡「嗶一下」，就能完成付款。

除夕夜 黃偉哲發紅包

黃偉哲也將於除夕夜前往天壇參拜，為台南祈福並發送紅包，向民眾賀新春拜年；即日起廟方也開始受理祈福點燈，並將點燈區打造成LED琉璃燈牆，民眾只要透過電腦就能查詢點燈所在區，官網同時提供線上點燈服務。

為迎接農曆新年，台南土城正統鹿耳門聖母廟將於除夕晚間舉行跨農曆年晚會，緊接著還有為期一個月的新春嘉年華會；位於中西區的鄭成功祖廟大年初一至初九邀民眾過七星橋、鑽成功轎祈求平安。

台灣首廟天壇設置數位籤詩機，提供六種語言服務。（記者王姝琇攝）

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