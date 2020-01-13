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首頁　>　臺南市

韓國瑜在楠西得票 唯一贏小英

2020-01-13 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕二○二○總統選舉，民進黨蔡賴配在台南拿下全國最高得票率六十七．三七％（取小數點後二位），大贏韓張配近四十五萬票，韓張配在台南得票率不到三成，僅得到廿九．一％。不過，在台南通往曾文水庫的山區楠西區，是韓國瑜唯一贏過蔡英文的行政區，也是小英在台南卅七個行政區中，唯一得票率未達五成的行政區。

山區聚落分散 年輕人外流

民進黨台南市黨部主委黃先柱分析說，台南山區長期以來就是深藍的鐵票區，這次僅楠西區小英得票率未過半，其他行政區均拿下過半的選票。山區因聚落分散，長期以來資訊較封閉，加上年輕人幾乎都外流，有利於藍營的政治經營，未來民進黨應該再加強耕耘。

根據中選會的統計，在楠西區，韓國瑜獲得二七六九票，得票率四十八．九一％；蔡英文獲二七二五票，得票率四十八．一三％，韓國瑜以四十四票的些微票數拿下該行政區的第一高票；宋楚瑜則獲一六七票，得票率二．九五％。

除了楠西區外，同為山區的南化區和玉井區，這兩區蔡英文的得票率雖過半，但未達六成，是台南小英僅有的三區得票率未達六成的行政區。

玉井區韓國瑜三四五二票，得票率四十一．二％；蔡英文四六四五票，得票率五十五．四四％；南化區韓國瑜二一三六票得票率四十一．一一％；蔡英文二八九七票，得票率五十五．七六％。

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