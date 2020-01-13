小英得票率 將軍麻豆西港全國前三名

民進黨蔡賴配在台南拿下全國最高得票率，大贏韓張配近45萬票，小英台南總部開票夜現場歡聲雷動。（記者蔡文居攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕二○二○總統選舉，民進黨蔡賴配在台南拿下全國最高得票率六十七．三七％（取小數點後二位），大贏韓張配近四十五萬票，韓張配在台南得票率僅得到廿九．一％。其中，台南的將軍、麻豆及西港區三個行政區，小英的得票率均逾七成五，綠到出汁，高居全國前三名。

此外，台南六席立委「全壘打」，總統得票率又是全國最高，市長黃偉哲被認為居首功，他昨天受訪時則謙稱，最大輔選功臣就是總統蔡英文。

均逾75% 黃先柱：聖地中的聖地

民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，台南向來是台灣的民主聖地，這三個行政區堪稱是「聖地中的聖地」，不僅是小英在台南各行政區中得票率最高，也是稱霸全國，而除了將軍、麻豆及西港區外，小英在學甲和七股區也分別拿下七成四六和七成四一的選票，表現一樣不俗。

民進黨台南市黨部表示，根據中選會的統計，在台南卅七個行政區中，小英的得票率以將軍區為全市第一名，得票數九一五六票，得票率七十六．五八％；韓國瑜二五二五票，得票率廿一．一二％；宋楚瑜二七四票，得票率二．二九％。

其次為麻豆區，蔡英文二萬一六七○票，得票率七十六．五一％；韓國瑜五八八三票，得票率廿．七七％；宋楚瑜七六七票，得票率二．七％；第三名為西港區，蔡英文一萬一八三六票，得票率七十五．二三％；韓國瑜三四四五票，得票率廿一．八九％；宋楚瑜四五二票，得票率二．八七％。

黃偉哲︰候選人因素為勝負主因

黃偉哲說，選舉勝負，候選人因素佔的比例最大，民進黨的總統及台南立委候選人，都可以讓人民做出最佳選擇。

黃偉哲指出，年輕選民沒有政黨屬性，也不是政黨死忠粉絲，二○一八年很多投給高雄市長韓國瑜的年輕人，經過一年的考驗與判斷後，做了其他選擇，值得為政者省思。

國民黨總統候選人韓國瑜表示週一要回高雄市政府上班，黃偉哲表示「終於高雄找回市長」，希望未來台南與高雄可以攜手，為南台灣的發展而努力。

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