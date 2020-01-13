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台江大廟興學 騎鐵馬傳文化香火

台南社大台江分校幹部及志工騎單車，一村一村傳文化香火，共同營造台江學習型城市。 （記者蔡文居攝）

台南社大台江分校幹部及志工騎單車，一村一村傳文化香火，共同營造台江學習型城市。 （記者蔡文居攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕為迎接大廟興學十四年，台南社大台江分校班代幹部及志工代表，昨天齊集安南區海尾朝皇宮，以手作文化香、平安龜，騎乘單車沿著台灣山海圳國家綠道，一村一村傳文化香火。

社大師生辦草地換物市集

另外，台南社大師生昨天為歡慶辦學屆滿廿週年，以倡議家庭共學為價值，在吳園藝文中心舉辦教與學博覽會，因應年節將至，社大也舉辦以物易物的草地換物市集，降低堪用物品丟棄掩埋場的負擔，吸引上千市民帶著舊物前來淘寶及欣賞表演。市長黃偉哲也受邀出席參觀社大的學習成果，受到師生熱烈歡迎。

社大台江分校一行人昨天分別赴安南區總頭寮興安宮、中州寮保安宮、舊和順慈安宮、溪頂寮保安宮、代天宮、陳卿寮保山宮、鄭子寮福安宮等台江村廟，依古禮答謝眾神守護，下午則有六、七百人，數十個班級社團，重回村廟，於朝皇宮現場寫春聯、玩陶藝、吹薩克斯風、彈吉他、拉二胡，十分熱鬧。

社大台江分校執行長吳茂成表示，社大台江分校、海尾朝皇宮等台江十六寮村廟，共同合作，推動大廟興學，營造一村一廟一學堂、一村一廟一樂團，大廟興學師生在每年的農曆年前共同策辦大廟學習博覽會，同時騎單車，一村一村傳文化香火，營造台江學習型城市。

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