為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

台南立委6席全上 民進黨︰大環境有利

民進黨台南第四選區立委候選人林宜瑾領先，大批支持者湧入總部。（記者萬于甄攝）

民進黨台南第四選區立委候選人林宜瑾領先，大批支持者湧入總部。（記者萬于甄攝）

2020-01-12 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕二○二○總統及立委選舉，民進黨蔡賴配大勝國民黨韓張配逾四十萬票，民進黨立委六席全壘打。民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，大環境對民進黨有利，尤其香港反送中，讓年輕人有危機意識，提高投票率。

上次總統選舉，國民黨受到換柱影響，民進黨蔡英文大勝國民黨朱立倫四十五萬票，這次韓國瑜來勢洶洶，讓民進黨不敢大意，選舉開票不到半小時，小英台南總部就傳出總統選舉小英大勝韓國瑜，到了傍晚五點多，傳出台南市民進黨六席全壘打，現場歡聲雷動。

香港反送中 讓年輕人有危機意識

黃先柱分析指出，民進黨勝選主要是大環境因素，包括香港反送中、國民黨立委不分區提名過於傾中、親共，加上國民黨韓國瑜個人問題，說話顛三倒四，自己推翻自己，是一個錯誤的人選。

團結的民進黨對抗分裂的國民黨

黃先柱表示，這次選舉，民進黨顧全大局，願意栽培年輕人，整場選舉是團結的民進黨對抗分裂的國民黨。尢其，香港反送中更在基層發酵，加上國民黨不分區提名強化了反送中的危機感，民進黨只是採取穩紮穩打，按部就班，沒有犯錯，選戰就打得十分順手。

在立委選戰部分，黃先柱表示，在台南，原本民進黨就有信心可以揮出全壘打，原先五席增加一席，增加的一席，民進黨及候選人本身就很有信心可以勝選，在總總選舉氣勢的帶動下，選舉結果也如預期。

小英台南總部開票中心，到了傍晚五點多，傳出台南市民進黨六席全壘打，現場民眾開心鼓掌。（記者蔡文居攝）

小英台南總部開票中心，到了傍晚五點多，傳出台南市民進黨六席全壘打，現場民眾開心鼓掌。（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺南市今日熱門
2020-01-09 18:41

吃到台南神級牛肉爐！外國記者：難怪川普一定要保住台灣

2020-01-08 14:14

周子瑜返台當首投族？ 媽媽說話了

2020-01-05 20:59

超級星期天》英德配台南造勢多熱？黄偉哲：照韓國瑜算法是100萬

2020-01-09 20:45

梅嶺賞梅專車來了 連兩週末免費載客賞花趣

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播