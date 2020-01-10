為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

陳唐山催票 拚官田東西庄里小英全國最高得票率

前台南縣長陳唐山（右二）昨回到阿扁故鄉官田西庄，為民進黨總統候選人蔡英文、立委候選人郭國文（右一）催票。（記者楊金城攝）

前台南縣長陳唐山（右二）昨回到阿扁故鄉官田西庄，為民進黨總統候選人蔡英文、立委候選人郭國文（右一）催票。（記者楊金城攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者楊金城／官田報導〕前總統府秘書長、台南縣長陳唐山昨回到陳水扁故鄉官田西庄，為民進黨向鄉親全力催票，喊出官田東西庄里再拚總統蔡英文全國得票率最高的里，而且曾文區拚得票第一，台南市小英得票率才能衝出全國第一名縣市。

郭國文陪同 前往惠安宮參拜

陳唐山由第二選區民進黨立委候選人郭國文、市議員陳秋宏和前官田區長陳成文陪同到官田西庄惠安宮向媽祖參拜，為蔡英文、郭國文催票，受到鄉親歡迎，頻向他說「老縣長好！」

4年前 小英在此得票率92%

四年前，蔡英文在官田東西庄里平均拿到九十二％得票率，全國最高，比她在屏東故鄉得票率還高。

陳唐山稱讚郭國文在去年三月立委補選當選後的國會表現，受鄉親肯定。

郭國文說，陳唐山老縣長每在關鍵時刻就站出來，唐山伯可謂是台南民主的「開基」前輩，有他出來在阿扁故鄉為小英和他催票，特別有意義和催票效果。

郭國文指出，官田東西庄里可說是台灣民主聖地中的聖地，綠地中最綠的，這次大選一樣要為小英總統拚出全國最高得票率，麻豆和官田的曾文區小英得票率如果全國第一，小英台南得票率才能在台灣第一名。

陳唐山看好小英當選應沒問題，他說，如果敗選，那過去台灣打拚成果就「烏有去（台語音，意謂幻滅、消失）」，呼籲選民一定要去投票。

陳唐山說，台灣這場大選要贏，一定要讓小英當選連任，執政做更多的事，讓國民黨在台灣永遠消失，否則台灣過去打拚的成果都會消失。

陳唐山也強調說，民進黨一定要國會過半，小英才能好做事，才不會被綁手綁腳，像這次通過反滲透法就是最好的例子，台灣通過反滲透法，就是要防堵中國用金錢等各種方式顛覆台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺南市今日熱門
2020-01-08 14:14

周子瑜返台當首投族？ 媽媽說話了

2020-01-03 19:36

台南土城正統鹿耳門聖母廟 首創全台除夕跨年晚會

2020-01-05 20:59

超級星期天》英德配台南造勢多熱？黄偉哲：照韓國瑜算法是100萬

2020-01-09 18:41

吃到台南神級牛肉爐！外國記者：難怪川普一定要保住台灣

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播