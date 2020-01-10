台南山海圳綠道渡槽橋段綠美化 3月完工

山海圳綠道打造歷史亮點，官田曾文溪新渡槽橋是營造的重要路段節點。 （記者楊金城攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者楊金城／官田報導〕台南市山海圳綠道（自行車道）打造水文化歷史亮點，在官田曾文溪新渡槽橋段沿線進行綠美化，預定今年三月完工。山海圳綠道並列入國家級綠道，山海圳要再往北延伸，路線由林務局規劃中。

市府打造水文化歷史亮點

嘉南農田水利會所屬的官田曾文溪舊渡槽橋是市定古蹟，目前正進行古蹟修復工程，二○一四年興建的曾文溪新渡槽橋就在舊橋左側，山海圳綠道借道經過新渡槽橋。

此段可欣賞古蹟渡槽橋之美

台南市文化資產管理處長林喬彬說，山海圳綠道新渡槽橋提供遊客欣賞古蹟渡槽橋之美的最佳角度，未來將讓曾文溪畔多一個遊憩的好去處。

台南市水利局從二○一一年開始興築山海圳綠道，從官田烏山頭水庫放水口沿嘉南大圳南幹線、西拉雅大道經南科綠光小徑自行車道，再接鹽水溪排水線到出海口，總長約四十五公里，斥資兩億元在二○一七年全線完工，走一趟山海圳綠道就可走覽嘉南大圳水利文化景觀。山海圳綠道在安平還可銜接雙博自行車道。

獲文化部再造歷史現場補助

市府並獲得文化部「再造歷史現場專案計畫」補助，南市文資處以「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」為主題，在官田、六甲、後壁、麻豆區內建立節點，進行場域空間整理、修復與教育推廣，期望呈現嘉南大圳的文化內涵與歷史脈絡。

斥資900萬 進行綠道景觀改造

林喬彬表示，為串連府城、國立台灣歷史博物館、市定古蹟曾文溪渡槽橋等節點，使民眾可以利用自行車，騎行在嘉南大圳南幹線旁，欣賞山光水影之美，委由市府水利局辦理「山海圳綠道沿線打造歷史亮點與水文化營造工程」，投入預算九百萬元。

水利局污水養護科長石國宏說，在現有山海圳自行車道基礎上，施工改善騎行環境、增設停憩點及導覽告示牌，圍塑水圳綠道的景觀，工程預定今年三月完工。

山海圳綠道沿線打造歷史亮點，增建遊憩空間、綠帶的模擬圖。 （水利局提供）

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