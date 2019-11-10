洪秀柱訪龍崎竹炭館 允幫忙行銷

國民黨立委參選人洪秀柱（左）與前台北縣長周錫瑋一起參訪竹炭故事館，品嚐冰淇淋、冰棒。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕參選第六選區立委的前國民黨主席洪秀柱，昨參訪龍崎區竹炭故事館，稱讚地方特色產業的發展，也強調會努力幫忙行銷。

洪秀柱在前台北縣長周錫瑋陪同下，參觀竹炭故事館，也買了地方特色伴手禮，還品嚐了冰淇淋與冰棒，讚不絕口。

洪秀柱推崇區農會的用心，從國際市場的脈動，發現竹炭的潛在商機，引進技術，帶動地方傳統產業的發展，值得肯定。

龍崎農會今年也將窯燒技術，運用在處理野生的小花蔓澤蘭，讓原本地方上頭痛的外來植物，可以研製防蚊液，洪秀柱希望未來能擴大運用，讓台南免去登革熱的煩惱。

洪秀柱認為，龍崎人口老化、青壯外移問題嚴重，如何透過產銷的規劃，讓年輕的創意行銷團隊可以有在地發展機會，都是重要課題。

洪秀柱隨後再走訪東區的市場拜票，與鄉親博感情，晚間則在仁德舉辦募款餐會。

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