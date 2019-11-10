《溪北唯一》新營滑板場啟用 有場地意外險

新營滑板場重新啟用，吸引滑板玩家前來嚐鮮。 （記者楊金城攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者楊金城／新營報導〕南市溪北地區唯一的新營區滑板場，修繕完工，昨天重新啟用，提供愛好滑板、直排輪的年輕人一個展現活力、運動的好去處。

新營公所並貼心地投保場地「公共意外責任險」，提醒玩家做好防護注意人身安全，十二歲以下要有大人陪，好好玩、小心玩。

公共意外責任險因公所維護滑板場不周、設施損壞、設計不良而造成玩家使用滑板場而受傷，每一個人體傷責任理賠金最高三百萬元，每一意外事故體傷責任理賠金最高一千五百萬元，每一意外事故財物損失理賠金最高二百萬元。

民政局補助135萬 重新修繕

新營區長魏文貴說，新營區滑板場（原稱極限運動場）在十八年前啟用，使用至今，因地面龜裂破損、滑杆鏽蝕，易因場地損壞導致前來運動者跌倒、受傷，公所爭取市府民政局補助一百三十五萬多元，進行滑板場地修繕。

滑板場長度 拉長到90公尺

原滑板場的長度在修繕後拉長到約九十公尺，以提高滑板速度來做出滑杆、翻板、跳躍等動作，並增加平台、跳台等設施。

台南市只有三座滑板場，除了市區、新化各一座外，溪北就只有新營設置，新滑板場啟用由魏文貴、市議員沈家鳳、當地民榮里長黃新義和滑板玩家一起開心揭牌。

滑板教練楊翔羽就帶了十多位滑板玩家前來嚐鮮試玩，一展身手，稱讚是提供年輕人一個最棒的滑板場，不管是直排輪還是滑板愛好者，都可前來練習、展現技巧。

三十八歲的楊翔羽在國中時就迷上滑板，現在還指導年輕人滑板技巧，他肯定新滑板場的啟用是呼應和重視年輕一代的需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法