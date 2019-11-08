台南》母語在家學？ 李退之、林宜瑾籲媽媽出面抵制

2019-11-08 05:30:00

〔記者劉婉君／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫婦提出「母語在家學」，蔡英文台南市競選總部發言人李退之與民進黨第四選區立委參選人林宜瑾，昨天抨擊韓國瑜夫婦貶低母語的重要性，故意塑造外語與母語的對立，呼籲「所有的媽媽站出來，抵制這種歧視言論。 」

李退之痛批韓國瑜夫婦，長期生活在北京話生活圈，才會覺得學習在地母語沒有價值、沒有競爭力，「韓國瑜自稱庶民，其實根本不庶民，自稱接地氣，其實只是竹籬笆內的地氣。」沒想到此次總統大選竟然會出現如此與台灣多元社會脫軌的參選人。

林宜瑾說，語言承載一個族群的文化與記憶，失去母語的族群就如同失去自己的歷史，所以總統蔡英文執政後，將客語、台語、原住民語列為國家語言，今年更成立公視台語台，復甦民眾講母語的能力與權益，只有獨裁者才會想消滅其他族群的歷史，用自己的文化來洗腦和同化對方。

李退之指出，他的父親是外省人，年老後因為不懂台語，與家族互動時會發生恐慌焦慮的狀況，希望這樣的文化藩籬，不要再繼續出現在台灣的社會，呼籲應尊重台灣多元文化努力的成果，語言的隔閡與對母語不尊重的情況，不應該繼續下去。

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