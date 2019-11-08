台南》張祿棠冠軍紅龍果 拍賣每公斤200元

南市農業局副局長李建裕（左）稱讚張祿棠（右）的紅龍果有機栽種技術一流。（記者楊金城攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者楊金城／白河報導〕白河青農張祿棠以有機栽種紅龍果，每株僅保留一顆細心呵護，保證每顆紅龍果重達八百公克以上，甜度夠，他的紅龍果到台北第二果菜批發市場拍賣每公斤二百元高價，在市場獨樹一幟。

六十六年次的張祿棠畢業於台大園藝系研究所，是市長黃偉哲的台大學弟，他畢業後回到故鄉白河從農經營「清新鮮果園」，以生產花卉、果樹種苗、火鶴花、文心蘭為主。

張祿棠種植紅龍果僅四年多，去年首次參加「全國紅龍果優質果品評鑑」就獲得冠軍及優等，今年再獲季軍，也曾獲選台灣百大青農、台南市模範農民，黃偉哲也對他讚譽有加。

張祿棠說，有機種植紅龍果採生態果園方式，首重土壤的環境健康，不施用化學肥料和農藥，堅持每株只留一果，讓養份集中，甚至一顆可重達一公斤以上，吃起來肉質Ｑ彈，以高品質紅龍果打出自有品牌，站穩市場。

南市農業局副局長李建裕說，張祿棠的紅龍果在批發市場拍賣出高價，高於一般平均價的五倍，證明他用心栽種獲得市場肯定，市府鼓勵和輔導農民種好水果、賣得好價錢、過更好的生活。

張祿棠也建議台灣要打開外銷市場，可像日本水果一樣，以高品質、高單價、精緻化開拓外銷市場。

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