台南》將軍推蘆筍餐行銷 每桌兩千元

2019-11-08 05:30:00

〔記者楊金城／將軍報導〕將軍區農會為推展地方特產綠蘆筍，十七日將首度在農會廣場舉辦「紅將軍綠蘆筍品牌行銷推廣活動」，不只有蘆筍汁，還有蘆筍冰淇淋、果凍、香鬆等，並推出蘆筍餐一桌只要二千元，民眾想訂要快。

將軍區是國產蘆筍主產地，現有露天、溫（網）室栽種各約廿公頃，溫（網）室栽種的蘆筍產季幾可全年，將軍農會以「紅將軍」品牌行銷綠蘆筍，目前台北批發價平均一公斤二百元。

十七日活動安排蘆筍冰淇淋、果凍ＤＩＹ、蘆筍削皮、蘆筍分級等應用體驗，也有台南應用科技大學的蘆筍調飲教學試飲、成功大學的蘆筍桌遊等系列活動，並提供將軍青農多項農特產品試吃。

農會並推出蘆筍風味餐品嘗會，有蘆筍炒飯、沙拉、海鮮羹、排骨湯、鮮蝦炒蘆筍、烤虱目魚片等料理，限定廿桌，一桌只要二千元。

農糧署南區分署長姚志旺說，希望透過產業行銷活動，帶動將軍區農業發展，營造農業新契機。

將軍區農會總幹事吳明成說，紅將軍綠蘆筍品牌行銷推廣活動，由水土保持局台南分局補助經費，今年農會蘆筍契作面積增加到六．五公頃，希望透過產業行銷活動，提高國產蘆筍的市場，同時展現近年將軍農業經營及青年農民輔導成果，引領青年返鄉從事農業經營風潮，讓蘆筍產業持續發展。

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