身障無礙 張政裕15年助千人就業

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟（右）肯定分署身心障礙員工張政裕（中）等人表現。（記者楊金城攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者楊金城／新營報導〕好暖心！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心聘用的就業服務員張政裕，因本身是身心障礙者，更有同理心幫失業民眾找工作，十五年來幫助近千人就業，獲得民眾肯定。

超額進用身障員工 雲嘉南分署獲獎

雲嘉南分署為幫助身障弱勢就業，以身作則超額進用張政裕等身障員工十七人，並搭配職場支持、職務再設計等措施，榮獲勞動部第十七屆金展獎特殊事蹟獎，昨由勞動部長許銘春、勞動力發展署長黃秋桂頒獎。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署員工有三二四人，依法須進用九名身障者，目前進用十七人，超額進用近一倍，包括公務員、約聘僱、臨時人員及臨工等都有，有肢障、聽語障、輕度智能障礙，工作表現都很好。

劉邦棟說，幫助一名身障者就業，就是幫助一個家庭，盼公、私部門多給身障者機會。

就服員張政裕同理心 助人圓夢

張政裕在五歲時因不慎觸及機台，導致右手腕截肢，他從成大數學系畢業後，先後投遞五百多封履歷都未能找到工作，最後到新營就業中心求職才錄取，開始人生第一份正職工作。

張政裕從領時薪的臨時人員做起，慢慢獲得肯定而升任為就服員，一做十五年，已協助近一千位民眾找到工作。張政裕說，這份工作讓他找到成就感，實現助人的夢想，也以自身經歷鼓勵身障朋友，把障礙看到最小，把長處發揮到最大，就能找到一份適合的工作。

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