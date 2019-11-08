左鎮化石園區違停 南市府：覓地解決

左鎮化石園區停車空間有限，市議員周奕齊表示有遊客直接把車停在居民住家門口，造成困擾。（記者蔡文居翻攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕今年五月開幕的左鎮化石園區，是全國唯一的化石主題園區，至今遊客絡繹不絕，衍生停車亂象，議員要求市府設法改善。市府文化局長葉澤山表示，化石園區周邊停車還算順暢，也積極尋找停車空地；市長黃偉哲承諾在明年中以前，市府會規劃假日停車的交通改善計畫。

黃偉哲允規劃假日交改計畫

市議員周奕齊、吳禹寰昨天質詢說，左鎮化石園區假日遊客多，當地停車空間有限，很多遊客直接把車停在路邊白線上，有的則停在住家門口，讓當地居民十分困擾。

遊客求方便亂停車 居民困擾

周奕齊說，左鎮化石園區是台南新景點，但是沒有足夠停車空間，停車亂象多，很多人為求停近一點方便，直接停在居民住家門口、廟埕或農地上，讓居民相當困擾，希望市府設法解決停車問題。

葉澤山表示，左鎮化石園區週六、日的遊客約二千多人至四千多人，停車還算順暢，化石館周遭的復興宮、朝聖寺、左鎮農會、中油加油站等停車格合計有三百多個停車位。

葉澤山︰周邊有300多停車位

葉澤山說，市府尋覓園區周邊，但沒有適合的公有地可以做為停車場，只能找民間可以提供的停車空間，如果遇到連續假期，市府就會商借噶瑪噶居寺或是比較大塊的民間土地做為遊覽車接駁，以紓解車潮。他強調，市府會繼續努力，讓停車的空間環境更優化，假日時警方及義交也會協助疏導交通。

另外，吳禹寰也針對汽機車拖吊問題提出質詢，交通局長王銘德表示，目前東區拖吊業者執行品質及執行力不佳，因明年警力會有補充，東區會優先回歸警察局辦理。

王銘德說，基於經濟效益，未來中西區、北區、仁德區將合成一拖吊區辦理委外，而仁德也會設置拖吊場，因合約明年中才到期，屆時會研議合併招商，找適當地點，不會讓民眾取車舟車勞頓。

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