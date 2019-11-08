傳林志玲南美館辦婚禮》南市議員：贊成在古蹟辦婚禮 反對婚宴

2019-11-08 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣第一名模林志玲婚禮傳出十七日將在台南美術館一館舉行，南美館館長潘襎昨天在議會答詢說，南美館樂於提供幸福場域，也很期待，但目前還未發生，相關訊息都是外面流傳。

南美館是市定古蹟，市議員洪玉鳳表示，贊成林志玲來南美館辦婚禮，但如果是辦婚宴，她絕對反對到底。

市議員蔡育輝也說，林志玲要回鄉宴客，鄉親與有榮焉，但志玲姊姊是有高IQ和EQ的美女，相信不會到有非常高爭議性的古蹟宴客。鄉親都盼著她回後壁祖厝宴客，盼她也能關注溪北地區邊緣化的問題，懇請志玲姊姊伸出援手。

包括市議員陳怡珍、王家貞等人都對林志玲傳聞要到南美館辦婚禮一事提出質詢。

市府文化局長葉澤山說，他也是從媒體知道，問過南美館，館方也沒有相關訊息。

南美館長：尚未完成租借程序

潘襎說，南美館訂有場地管理辦法，租借不能與南美館營運時間和管理相違背，也不能有明火，不能影響參觀人潮。收費部分，館方會依坪數來收費，但目前沒有人連絡館方，也沒敲定時間，館方樂於提供幸福場域，但目前還未發生。

潘襎表示，林志玲如要來南美館辦婚禮，他們很期待，但目前並未完成租借程序，相關訊息都是外面流傳。

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