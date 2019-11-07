搶南科擴編 黃偉哲籲政治力退散

市長黃偉哲希望中央針對南科三期擴編案要尊重專業及廠商意願，公平審查，不要有政治力介入。 （記者劉婉君攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕台南科學園區飽和，南科園區三期擴編案在此次市議會定期大會中，成為市議員質詢焦點，昨天面對市議員林宜瑾要求「一定要留在台南」，市長黃偉哲坦言，目前情況很不樂觀，從耳語及氛圍看來，橋頭科學園區似乎有意要超車，要求中央公平審查，尊重專業與廠商意願，政治力退散。

管理局︰橋頭、台南園區都有評估

管理局聲明指出，中央與地方正積極協調相關問題，無論橋頭園區或台南園區的擴大，都對南台灣的發展很重要，行政部門都會全力推動。根據科學園區未來十年規劃與政策環評規定，南部科學園區除橋頭園區外，也就鄰近台南園區的特定區土地進行評估。

黃偉哲表示，南科三期在南科ＡＢＣ及看西農場原本已經談了許久，也應該繼續，市府原本滿抱希望，但現在似乎有些延宕，原因是中央主其事者可能有其他想法，讓擴編有三個可能用地，包括高雄橋頭及路竹，從目前聽到的耳語與氛圍看來，中央似乎有意移到橋頭。

黃︰中央欠台南公道 盼專業考量

黃偉哲說，希望中央用專業而不是用政治眼光來考量，台南不是要跟高雄角力，但中央政府實在欠台南一個公道，早在縣市合併時，台南就應有第六席立法委員，但當時因國、民兩黨的黨鞭及行政院長、立法院長都是高雄人，十年檢討一次的立委選舉區因此被作掉，如果這次南科又被移走，「是可忍孰不可忍，希望遲來十年的正義，在擴編上沒有任何評審不公或政治力介入。」

黃偉哲指出，南科ＡＢＣ緊鄰台積電，因此滿看好在這個地方做為台積電擴廠用地，台積電是台灣的品牌，不是南科的品牌，也不是台南的品牌，應該是世界的品牌，其設廠有國際經濟戰略上的意義，五奈米及三奈米廠已宣布在台南，但後續的二奈米、一奈米廠，可能會是哪個基地先準備好就在哪裡，因此台南是在跟時間賽跑。

管理局表示，鑒於台南園區的土地出租率高達九十三％，發展已漸趨飽和，而當地半導體產業技術層次居國內領先地位，為吸引更多半導體上下游產業，包含材料、設備等廠商等進駐，已啟動園區擴大的評估。

管理局已於今年四月下旬委託專業規劃公司就園區周邊的環境條件、開發潛力、開發執行及財務等進行可行性評估，十月初完成可行性評估期末報告審查。

行政院近期也將邀集相關行政部門，以及台南市政府等對擴建區位、面積、徵收方式，還有區域淹水補償設施影響產業用地面積等相關問題，積極提供協助。

南科三期擴編案連日來成為市議員質詢的焦點。（記者劉婉君翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法