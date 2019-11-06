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世界廚藝競賽 嘉藥奪雙金

嘉藥教授顏名聰（左一）、學生高士陽（右二）勇奪世界廚藝競賽雙金，與校長陳鴻助（左二）共享榮耀。（記者吳俊鋒翻攝）

嘉藥教授顏名聰（左一）、學生高士陽（右二）勇奪世界廚藝競賽雙金，與校長陳鴻助（左二）共享榮耀。（記者吳俊鋒翻攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕嘉南藥理大學師生顏名聰與高士陽遠赴韓國，參加二○一九世界廚藝競賽（ＫＷＦＣ），以取材台灣夜市常見的雞翅包飯，搭配道地的烏骨雞，勇奪主菜、前菜的靜態展雙項金牌，讓本土小吃揚名海外。

高士陽以金幣海大蝦佐日式山葵醬、小卷墨魚慕斯、煙燻葫蘆雞佐時令鮮蔬、金目鱸魚捲紅絲絨嫩雞凍等系列料理，奪下前菜類冠軍。

主菜類競賽，嘉藥生活應用保健系教授顏名聰以烏骨雞慕斯捲雙拼煙燻翅包飯、辣子雞肉捲、太妃堅果塔與黑芝麻熔岩泡芙應戰。

顏名聰發揮精湛的廚藝，讓台灣夜市常見的雞翅包飯及特有的烏骨雞，躍上國際競賽舞台，最後透過巧思擺盤完美呈現，贏得評審青睞，勇奪金牌。

首次挑戰國際賽的高士陽說，到海外觀摩飲食調理方式之餘，更重要的是克服食材問題，原本計畫用新鮮的玉米筍與芋頭烹飪入菜，當地居然沒有，只好臨機應變，改以七彩番茄及南瓜取代。

嘉藥校長陳鴻助指出，ＫＷＦＣ是南韓最多官方認可的大型世界餐飲賽事，在首爾熱鬧舉行，共十一個國家、近三千位選手參賽。

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