農民捐椪柑義賣 家扶志工幫忙採收

2019-11-04 05:30:00

〔記者王涵平／東山報導〕東山椪柑達人伍國賢連三年捐椪柑義賣，今年農業缺工嚴重，北台南家扶志工、助養人昨上山幫忙採收，也呼籲各界踴躍響應義賣助家扶。

伍國賢前兩年各捐出一百箱（每箱約十台斤）椪柑供家扶義賣，抗癌過程更以積極態度面對人生，並支持公益、幫助在地農民，家扶志工李文源獲悉後，前往東山山區果園幫忙採收。

伍國賢 連3年捐一百箱椪柑

六十二歲伍國賢種植椪柑面積超過三公頃，今年連續降雨影響產量，減少約兩成，但伍國賢依舊大方捐出一百箱椪柑義賣，每箱義賣價三百元（不含運費）。

農忙人力不足 志工上山協助

北台南家扶指出，十二月八日在新營民治體育場舉辦歲末創意市集寒冬送暖活動，擔任家扶志工的李文源深知農民的辛苦，特別是農忙期間人力不足，因此偕同家人上山協助採摘分裝出貨。

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