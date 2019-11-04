黃偉哲划獨木舟 力挺水上觀光

台南市長黃偉哲（前）親自下水體驗乘划獨木舟的樂趣。 （記者蔡文居攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南力推水上觀光，「樂活府城．舟遊運河」活動昨天號召超過二百艘、三百位獨木舟愛好者從安平港出發，漫遊台南運河一圈，場面壯觀，吸引不少民眾在運河畔駐足圍觀。

活動由樂活海洋休閒公司及亞果遊艇集團舉辦，市長黃偉哲昨天出席並親自下水體驗乘划獨木舟的樂趣。他表示，台南有得天獨厚的好山好水好環境，台南運河、官田的葫蘆埤自然公園、新化的虎頭埤風景區、柳營的德元埤或是新營的天鵝湖環保水上公園，都很適合民眾從事水上遊憩活動。營造安全的水域活動是市政主軸之一，市府同仁或許也能組隊同樂，未來會持續與民間單位合作舉辦水上活動，促進台南水上深度觀光旅遊。

「樂活府城．舟遊運河」昨天上午有二百多艘、約三百位獨木舟愛好者參加，透過無動力的水上遊憩活動，從漁光橋附近亞果遊艇碼頭出發，經安平漁港，採順時針方式繞行台南運河一周再回到安平商港的遊艇碼頭，全程約十公里。

主辦單位表示，希望藉此宣傳綠能、節能減碳及守護大自然的觀念，傳達台南慢活、綠色、親水的健康城市特色，並為廿二日至廿四日在亞果遊艇碼頭舉辦的台南遊艇展熱身、宣傳。

南市觀旅局指出，台南運河力推水域遊憩活動，除開放民眾申請外，將一併簡化行政程序，以及改善運河沿岸簡易上下岸設施，以提升民眾親水的安全性及便利性。

「樂活府城．舟遊運河」活動，300多位獨木舟愛好者參加。 （記者蔡文居攝）

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