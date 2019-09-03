遊客搞破壞 左鎮化石園區將休館整修

2019-09-03

10月1日起連休6天

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕斥資四．三億元打造的左鎮化石園區，今年母親節才開幕，已是地方新興的熱門景點；只是遊客一多，人為破壞也跟著來，內部傳出毀損，有複製標本被扯斷、清水模牆面被蓋章，以及多媒體裝置因不當操作而故障，甚至還亂丟菸蒂、檳榔渣等，十月份將連續休館六天，進行必要維修。

全台首座以化石為主題的博物館，根據統計，開幕迄今，參觀人次已來到廿四萬，遊客雖然熱情捧場，卻因公德心不足，被迫要連休，展開修復作業。

複製標本鬆脫、斷裂

園區內已有近廿件大小展品受損，複製標本方面，包含甲龍的頭部因一直被拉扯而鬆脫，竟呈現倒掛，長毛象的腳趾骨遭衝撞而斷裂，以及在沙坑的化石也被不當敲擊、毀壞。

牆面蓋滿印 多媒體故障

至於真正的化石，所幸館方有保護措施，展品僅鬆脫，還未受損；但紀念章戳蓋處的清水模牆面，竟滿是印記，多媒體裝置也被操到故障，癮君子、紅唇族更隨手亂丟菸蒂、檳榔渣，慘不忍睹，令人搖頭。

市府文化局清點園區「災情」後，認為有必要徹底維修，確保參觀品質，決定下個月一日起首度連休、施工，七日恢復正常營運，趕在雙十連假前重新開放。

雖然現場都設置「請勿觸摸」的標示，遊客仍喜歡「動手」，造成毀損，文化局長葉澤山指出，各種展示的修復與保養都不容易，尤其真品稀少珍貴，未來將強化博物館參觀素養教育，也會加派巡視人員，籲請民眾多配合。

葉澤山說，該處經過各方努力，辛苦規劃、改建，成立不易，肩負推動近山地區文化觀光動能的使命，能否永續經營，有賴於民眾的愛護、珍惜。

市長黃偉哲也強調，園區收藏左鎮出土的象、貝、古鹿、鱷魚等珍貴化石，希望大家一起守護。

左鎮化石園區是本土考古館藏最多的化石現址博物館，面積逾兩千七百坪，固定在週二例休，進場門票一百元，配合開幕，當地挖掘的左鎮人頭骨與早坂犀牛等，也「回娘家」展出中。

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