台南取締汽、機車超速 5日起大執法

2019-09-03

自撞、超速死亡車禍多

〔記者王俊忠／台南報導〕為守護台南市民的交通安全，市警局從八月一日起，在易肇事路段（口） 規劃「闖紅燈大執法」，持續加強取締闖紅燈等各項交通違規行為，並分析南市從二○一七年到今年八月中旬車禍資料，其中「自撞」與「超速」發生的汽、機車車禍致死案高達二三五件，造成數以百計家庭破碎，南警決定從九月五日起，啟動大執法第二彈︱「取締超速專案」，要管好超速違規駕駛人的油門。

「十次車禍九次快！」「速度」一直是決定車禍事故發生及其嚴重性的關鍵，像電影《玩命關頭》裡，光頭主角在路上毫無顧忌地「催」油門奔馳，那種瀟灑感覺雖令人嚮往，但很可惜的是，在現實世界裡千萬不能這麼做。警方說，除了會很「機」婆的幫超速駕駛人拍一張紀念照片、讓駕駛人吃上罰單，甚至可能因違反公共危險罪而被移送法辦。

易肇事路段移動式取締

南市交警大隊表示，台南地區發生超速致死的車禍案件，大多發生在南市轄內較為郊區的台二十線、台十九甲線、台一線、台三線及台十七線等路段，警方第二彈會將汽、機車的超速執法重點放在這些路段上，因應肇事特性資料，適時調整與架設移動式超速取締器材。

警方提醒駕駛朋友，超速除了會使駕駛人來不及反應立即遭遇的危險狀況，更會間接提高事故發生後的嚴重性，另下雨天等路面濕滑時，也容易使車輛發生「水漂移」的情形，對於擔心上班或上課遲到的駕駛朋友，不妨在預定的時間提早出門，也可把自己平時習慣開車的速度減少時速十公里，避免在回家時收到警方精心印製的「罰單大禮」，也能保障行車安全，叮嚀駕駛人「開車速度慢一點，才不會痛」。

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