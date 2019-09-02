秋冬遊台南 月月抽10組國際機票

2019-09-02

〔記者王涵平／新營報導〕秋冬遊台南享補助九月起跑，入住四十一家主題週專案房型享兩晚優惠，九至十二月住台南，月月抽十組國際機票。

針對自由行住宿 即日起至年底止

台南市觀光旅遊局表示，自今年九月一日起，至十二月卅一日止，針對來台南自由行住宿的民眾，不分平日假日，均可憑發票或收據上的台南月月主題週活動網站，登錄參加「月月抽十組台南︱大阪及台南︱香港來回機票」，而入住四十一家主題週（九月廿二至廿六日台南吉祥物主題週）專案優惠者，實際消費住宿達五百元以上，還可加碼抽廿組台南東山咖啡濾掛包禮盒。

觀旅局表示，廿組九月主題週限定好禮東山咖啡濾掛包禮盒，特別精選今年咖啡評鑑冠軍瑞亦思咖啡、亞軍崁頭山咖啡館、季軍大鋤花間的優質好物。

入住主題週合作旅宿 享兩晚優惠

此外，配合交通部觀光局秋冬自由行補助一千元的利多，入住四十一家主題週專案合作旅宿，可享專案房型住兩晚最低二三折優惠房價，其中有廿六家旅宿更開放本專案房型適用秋冬折抵一千元方案，住兩晚更划算。

觀旅局表示，搭配今年關子嶺溫泉美食節活動，九月廿二至廿六日為台南吉祥物主題週，結合關子嶺泥漿溫泉特色，設定主題顏色為溫泉泥。相關訊息可注意主題週活動網站、台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲團，隨時更新秋冬遊台南的各項好康活動資訊。

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