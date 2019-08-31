台南市開學日 機器人迎學童 新生獻束脩六禮

2019-08-31

〔記者楊金城、吳俊鋒／綜合報導〕昨天是國中、小學開學日，許多學校舉辦有趣的開學、迎新活動，新營新進國小出動兩位AI機器人迎接學生上學，官田國小新生向老師獻上束脩六禮，官田四所國中、小學也舉辦新生入學藏酒儀式，象徵學童歷經學習後如酒愈陳愈香，知識愈豐富。

警局啟動護童專案

此外，南市十六個警分局、婦幼警察隊昨一早就啟動「護童專案」，派遣員警到校門口配合學校導護志工維護學童上學安全，分局長都親自帶隊並擔任導護志工，成為晨間最美的風「警」。市警局局長周幼偉說，未來也將持續加強校園安全維護工作，建立學童上、下學的安心走廊。

學童和機器人打招呼

新營新進國小創意發想，安排兩位智慧機器人「Adam新進」跟「Allie雙美」在校門口迎接學生開學，深受小朋友和家長歡迎，跟AI機器人互動打招呼，十分有趣。新進國小校長黃耿鐘說，該校是全市唯五新課綱前導學校的核心學校，已試辦新課綱三年，老師和課程都準備好了，未來新課綱校訂課程以美學、美語和科技為三大主軸，非常精彩，等著小朋友來學習。

官田渡拔國小以多彩的氣球和芹、蔥打造勤學門、聰明門，讓家長帶新生穿越獲得祝福；麻豆港尾國小迎新儀式幫每位新生配對一位學長小天使，大手牽小手，學習齊步走。

官田國小準備了「蔥、薑、蒜、蘋果」入學禮，校長王全興表示，因為學校推動食農教育，入學禮希望新生能聰明智慧、將心比心、說話算話、平平安安；也幫新生依古禮準備肉脯、紅棗、桂圓、紅豆、芹菜、蓮子等束脩六禮獻給老師。

官田4校辦藏酒儀式

台酒隆田酒廠攜手官田國中、官田、渡拔、嘉南國小四所學校在昨天第五年舉辦「封酒醇香、典藏時光」的新生入學藏酒儀式，象徵酒越放越陳，酒廠廠長鍾國材祝福學生書讀越多，知識越豐富。學童在校長與家長的協助下，將二鍋頭的新酒倒入酒甕內封存，相約畢業時開封分裝，做為畢業禮。家長紛紛拍照留念，現場並宣導教育正確的飲酒觀念，開車不喝酒，從小養成遵守交通安全的觀念。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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