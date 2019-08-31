台南市楠西老人共餐缺錢 種葛鬱金闢財源

2019-08-31

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕楠西區的楠西社區為轄內六十位長輩開辦公益食堂，但開伙的支出龐大，社區想出點子，租用農地進行高經濟作物的專業栽培，種植葛鬱金，並將研發加工機器，強化產能，以利對外販售，希望透過穩定的收入，籌措老人共餐的經費，也可吸引年輕族群返鄉，達到地方創生。

60位老人共餐費 每月開銷10萬

楠西社區公益食堂週一到週五為老人家免費供應午餐，例假日則配合舉辦活動，每月開銷約十萬元，得靠各界資源挹注才能維持運作，因募款壓力頗大，社區生財有道、自創事業，穩定收入來源。

募款壓力大 盼自創事業穩定收入

葛鬱金俗稱竹芋、粉薯，傳統農村常見，至今式微，楠西社區發展協會租用了一．六公頃的土地，今年初開始種植，預計再三個月就可收成，努力實現社區慈善事業的願景。

楠西社區發展協會理事長王安邦表示，葛鬱金能入菜，是早年農村烹調的太白粉，用以勾芡，粉製品也可泡冷開水加黑糖來喝，熱飲時則因呈現濃稠狀，有飽足感。

高經濟作物葛鬱金 每台斤逾500元

王安邦說，早期鄉下農民會在田地一隅種些葛鬱金，自用較多，相傳可解毒、防中暑，由於熱量低，糖尿病患者也適合。

為提倡健康概念並友善環境，楠西社區的葛鬱金採無毒栽培，不用任何農藥，田間管理得靠人工除草，比較辛苦。

王安邦指出，傳統的葛鬱金一採收會先榨汁，接著纖維與澱粉分離，再進行日曬，最後磨碎成粉，相當費工，栽種者逐漸減少。

將推系列產品 吸引青年返鄉就業

王安邦著眼於葛鬱金日益罕見，在坊間或網路上販售每台斤五百元以上，決定大量栽種；社區收成後，配合新的加工機器加速產能，再對外行銷，除粉製品，也將推出系列的蛋糕、茶凍，發展為地方特色。

王安邦強調，有了穩定的收入，可解決老人共餐的經費問題，更重要的是創造新的工作機會，盼能吸引青壯族群回流。

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